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Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?
Неважно, какую марку и модель вы предпочитаете и за рулем какой машины сидите, но периодически посещать СТО вам придется в любом случае. Даже если вы не замечаете тревожных симптомов возможной поломки и не сталкиваетесь с аварийными ситуациями.
Речь, как вы уже догадались, о своевременном обслуживании. Итак, когда же ехать в проверенный временем автосервис Киев или на станцию техобслуживания в вашем городе?
Что проверяют и меняют на СТО
Точный перечень работ зависит от специализации станции, а также наличия квалифицированного персонала и оборудования. Обычно СТО широкого профиля проводят:
· Замены фильтров
· Замену масла
· Замену шин
· Замену тормозов
· Замену ГРМ
Внимание! Уточняйте сроки планового обслуживания автомобиля и сроки замены технических жидкостей в инструкции по эксплуатации от производителя. Также следите за показателями на приборной панели и данными бортового компьютера. Если вы видите предупреждающий сигнал, не откладывайте визит на СТО, даже если пока автомобиль еще едет.
Средние показатели срока службы
Не рекомендуется «откатывать» максимально допустимый ресурс оборудования, так как в критической ситуации ремень или, например, тормоза, могут внезапно выйти из строя, поставив под угрозу вашу жизнь или став причиной дорогостоящего ремонта.
Моторное масло меняют обычно каждые 10-15 тысяч километров пробега. Если затянуть с заменой, то из-за скопившегося нагара и микрочастиц масло перестанет выполнять свою функцию полноценно. От этого страдает двигатель.
Масло в коробке переключения передачи также требует своевременной замены, особенно в случае с современными агрегатами. Обычно замену проводят каждые 50 (для некоторых моделей каждые 80) тысяч километров. Если вы ездите не слишком активно, то масло советуют менять каждые 3 года, независимо от пробега.
Вместе с моторным маслом рекомендуют менять и масляной фильтр, то есть, его срок службы тоже измеряется 10-15 тысячами пройдённого пути. А вот топливный фильтр в среднем меняют каждый год, в крайнем случае – каждые полтора года.
Износ тормозной системы крайне важно проверять каждые пару месяцев и менять при первых признаках износа и снижения эффективности тормозов. Средний срок жизни колодок и дисков – 15-20 тысяч километров.
Ремень ГРМ тоже должен работать с хорошим ресурсом «в запасе», так как его обрыв приводит к дорогому ремонту двигателя. В зависимости от модели авто и типа двигателя, срок жизни ГРМ составляет от 50 до 100 тысяч километров.
Теги: ремонт, профилактика, СТО, ресурс
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