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Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?
В Украине идет реформа школьного питания. С 1 сентября многие школы уже начали готовить по новому меню, а полный переход на новые требования должен состояться в январе следующего года. В настоящее время в учебных заведениях внедряют новые санитарные нормы, переоснащают пищеблоки, изменяют подход к закупкам. Об успехах и сложностях реформирования узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Постепенный переход на новое меню
В октябре Министерство здравоохранения опубликовало на своем сайте технологические карты для нового школьного меню. В них есть информация об энергетической ценности блюд, аллергенах, процессах приготовления и температурных режимах. Есть отдельные карты для безглютеновых блюд и инструкции, как готовить такую еду. Над этими документами работала команда шеф-повара Евгения Клопотенко, эксперты Минздрава, диетологи и технологи питания.
Теперь любая школа может взять разработанное экспертами меню или использовать отдельные рецепты из него. Главное, чтобы школьная столовая соблюдала нормы питания. В блюдах школьников должно быть ограничено количество соли, сахара, жиров. В рационе должно быть больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, ягод. Калорийность завтрака должна составлять не менее – 25-30% от суточной потребности, а обеда – 30-45%.
Готовые школьные меню утверждает Госпродпотребслужба (ГППС). По ее данным, большинство школ Украины достаточно неплохо справляются с переходом на новые стандарты. По состоянию на начало ноября, Госпродпотребслужба рассмотрела 17 550 школьных меню и утвердила 14 208 из них. По словам специалистов службы, в региональном разрезе только 20% всех поданных меню возвращают на доработку. Наибольший показатель утвержденных меню в Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Хмельницкой областях.
«Госпродслужба возвращает на доработку незначительное количество меню, поступающее нам на утверждение. Ошибки, конечно, допускаются, однако мы их обнаруживаем и благодаря совместной работе на результат нам удается решить проблемы. Это свидетельствует о том, что реформа школьного питания, инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской, продвигается в верном направлении», – отмечает глава ГППС Владислава Магалецкая.
В ГППС отмечают, что среди наиболее распространенных ошибок, которые допускают при составлении меню: невыполнение норм питания, нерациональное соотношение белков/жиров/углеводов, недостаточная или завышенная энергетическая ценность блюд, однообразие блюд и нерациональность их чередования.
Вызовы в следующем году
Инициатор реформы первая леди Елена Зеленская говорит, что некоторым школам очень непросто обновлять систему питания. У многих есть проблемы не только с меню, но и с холодильниками, посудой, даже проточной водой. Сделать ремонт или закупить новое оборудование является неподъемной задачей для местных бюджетов.
«Но мы таким школам помогаем и будем продолжать помогать обновляться, помогать учиться новому», – отмечает первая леди.
Так, в 2021 году на модернизацию пищеблоков в школах было выделено 240 млн грн, из которых 150 млн – из государственного бюджета, 90 млн грн – из местных бюджетов. На эти деньги было модернизировано 1298 пищеблоков в учебных заведениях. В следующем году на реформу системы школьного питания планируется выделить еще 1,5 млрд грн.
Эксперты говорят, что успех реформы зависит не только от финансирования, но и от многих людей из разных сфер: педагогов, родителей, местных чиновников и бизнеса. Поэтому очень важно приобщаться к контролю над изменениями.
«Проследите в своих школах, чтобы обслуживающий персонал, готовящий еду, ответственно относился к санитарному законодательству. Государство может вложить много средств, построить технологические пищевые блоки с современным оборудованием, но, если повар не помоет руки или ненадлежаще пройдет медосмотр, это может привести к дальнейшей эпидемиологической вспышке в школах», – отмечает Владислава Магалецкая.
Уже с 1 января 2022 года новые меню станут обязательными для всех школ страны. За нарушение норм питания школы будут привлекаться к ответственности. Так что эксперты советуют не затягивать и вводить изменения уже сегодня.
Теги: школа, питание, реформа, меню
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