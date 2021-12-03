Вакцинация детей против COVID-19: что известно?

03.12.2021 17:00

Летом большинство развитых стран мира рекомендовало прививать от коронавируса детей старше 12 лет. А осенью, с ростом числа больных, некоторые страны решили прививать и детей от 5 до 11 лет. В Украине также разрешили вакцинировать от COVID-19 детей старше 12 лет. Эффективна и безопасна ли вакцина для детей? Известные на сегодняшний день факты собрал Центр общественного мониторинга и контроля.

Зачем вакцинировать детей?

Ежедневно Минздрав фиксирует более тысячи случаев новых заражений среди детей. Это более 6% суточного прироста больных. Как правило, дети переносят COVID-19 легче взрослых. Однако и среди них есть тяжелые случаи и даже смерти. Так, в прошлом году от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, умер второклассник в Ивано-Франковской области. В этом году – 15-летний школьник на Черниговщине. Более того, этой осенью от коронавирусных осложнений умерло несколько младенцев.

Точная статистика по детской смертности от COVID-19 в Украине неизвестна, но есть данные по ситуации в США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), с начала пандемии там официально зарегистрировали 1,9 млн случаев заболевания среди детей 5-11 лет. При этом было зафиксировано 8300 госпитализаций, 2316 случаев синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C) и 94 смерти (1,7% от всех смертей детей этого возраста).

В CDC убеждены, что детей необходимо прививать против коронавируса. Ведь, во-первых, они так же, как и взрослые, подхватывают вирус. Во-вторых, заражают других. В частности, людей, которым вакцинация противопоказана или которые имеют риск тяжелого течения COVID-19. В-третьих, дети также могут болеть в тяжелой форме и иметь короткие или длительные осложнения. И напоследок, дети тоже могут умереть от коронавируса.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США позволяют вакцинировать детей против коронавируса уже с пятилетнего возраста. В настоящее время институт рекомендует только одну вакцину – Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Эффективны и безопасны ли вакцины для детей?

До того, как рекомендовать вакцинацию детям, ученые провели клинические исследования, доказавшие эффективность и безопасность препарата Comirnaty. Вакцинация детей, как и взрослых, производится с интервалом в 21 день. Подростки от 12 лет получают прививки так же, как взрослые. Для вакцинации детей 5-11 лет рекомендована в три раза меньшая доза – 0,1 мл.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, вакцина от Pfizer-BionTech на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет. И на 90,7% – для группы 5-11 лет.

Вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech используют для прививания детей от 12 лет в США, Канаде, Австралии, Японии, Великобритании, странах ЕС и т.д. К примеру, в Германии по состоянию на сентябрь одну дозу вакцины получили 34% детей 12-17 лет.

«Мы уже привили многих подростков в возрасте от 12 лет. И мы упорно рекомендуем проводить вакцинацию детей в возрасте от 12 лет. Главное, конечно, чтобы на это было согласие ребенка и родителей», – рассказал в интервью DW официальный представитель Союза педиатров Германии Герман Йозеф Каль.

В Европе для подростковых прививок используют вакцину Spikevax от компании Moderna. Этот препарат тоже прошел успешные клинические испытания на детях.

Вакцинация детей в Украине

В июле Министерство здравоохранения разрешило прививать против COVID-19 детей 12-17 лет, принадлежащих к группе риска тяжелого течения болезни. А в конце октября Минздрав рекомендовал вакцинацию против коронавируса и остальных подростков.

«В Украине пока достаточно вакцины от COVID-19, чтобы защитить людей из групп риска. По примеру ведущих стран мира мы открыли возможность прививаться от этой болезни для всех подростков в возрасте 12-17 лет. При этом приоритетными группами для вакцинации от COVID-19 остаются пожилые люди, взрослые с сопутствующими болезнями, медицинские работники и педагоги», – заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) рекомендует прививать подростков препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Схема вакцинации такая же, как и для взрослых: две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21-28 суток. Однако предварительно дети должны быть вакцинированы от других болезней, согласно Национальному календарю прививок (форма 063/о).

«Мы подчеркиваем важность вакцинации детей и против инфекционных болезней, которые входят в календарь прививок. Проверьте свой календарь прививок, и прежде чем идти на вакцинацию против COVID-19, провакцинируйте своего ребенка от других инфекционных болезней», – отметил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Медики рекомендуют вакцинироваться против COVID-19 через 14 дней после прививки от других инфекционных заболеваний. Исключением является экстренная вакцинация и прививка против гриппа. Вакцинируют детей только с согласия родителей и при их присутствии.

Чтобы привить ребенка против COVID-19, родители должны обратиться к педиатру или семейному врачу, с которым заключена декларация. Врач после осмотра должен выписать направление на вакцинацию.

Противопоказанием к прививке является серьезная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины. Также эксперты не рекомендуют прививаться детям, перенесшим миокардит или перикардит. А детям, у которых был мультисистемный воспалительный синдром, лучше вакцинацию отложить.

В Минздраве отмечают, что в настоящее время прививка подростков не является приоритетом. Предпочтение отдается группам риска – пожилым людям и имеющим хронические заболевания.