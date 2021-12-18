Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости

18.12.2021 17:00

В 2021 году в Украине зафиксировали рекордный уровень безработицы за последние годы – 10,9%. Это более 1 миллиона 800 украинцев. Хотя официально зарегистрированных безработных вдвое меньше. Но даже такое количество людей государство не может трудоустроить эффективно. Государственный центр занятости нуждается в глубоком реформировании. О текущей ситуации и будущем центров занятости узнали наши эксперты.

Дефицит вакансий

В первом квартале 2021 года Госстат насчитал 1 803 500 безработных, во втором квартале – 1 710 600. То есть, каждый десятый трудоспособный украинец не имеет работы. Но за помощью государства обращается только половина из них.

По данным Государственного центра занятости, в январе-августе 2021 года 949 765 украинцев получали пособие по безработице. При этом 821 597 из них были те, кто имел работу раньше, но потерял ее. Между тем, количество вакансий, которые предлагают центры занятости, значительно меньше – 582 500.

Несмотря на то, что спрос в работе превышает предложение, доля трудоустроенных через центр занятости в январе-сентябре 2021 года составляла всего 21%. Это на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты объясняют ситуацию тем, что большинство предлагаемых вакансий низкооплачиваемые. В среднем зарплата на этих вакансиях ниже средней зарплаты в стране в 1,7 раза – около 8,3 тыс. грн. Так что желающих работать немного.

По словам замминистра экономики Светланы Глущенко, такая ситуация привела к около 2 млрд грн задолженности по выплате пособия по безработице по состоянию на октябрь этого года. Таким образом, государство тратит деньги, но никак не решает проблему с поиском новой работы.

Курс на клиентоориентированность

Чиновники считают, что могут сделать Государственный центр занятости эффективным посредником между работодателями и гражданами, которые ищут работу. Для этого нужно изменить модель работы службы, ориентируясь, прежде всего, на потребности клиентов.

«Улучшение ситуации на рынке труда, рост уровня занятости населения и уменьшение количества безработных, создание новых рабочих мест для граждан – одно из приоритетных направлений для правительства. Именно поэтому мы модернизируем работу Государственной службы занятости, которая должна стать современным сервисным учреждением с клиентоориентированным подходом к обслуживанию как ищущих работу, так и работодателей», – заявила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

По ее словам, новая модель работы центров занятости предполагает переориентацию на предоставление адресных услуг безработным, увеличение количества работников и оптимизацию работы службы в регионах.

В частности, планируется, что центры занятости будут предоставлять услуги клиентам уже в первый визит. Для эффективной работы будут внедрены институты карьерного советника и специализированного карьерного советника по инклюзивному трудоустройству.

Также появится консультант работодателя, помогающий с подбором кандидатов на вакансии.

Кроме того, в планах правительства упрощение процедуры регистрации в центрах занятости. Клиенты будут представлять меньше документов, поскольку служба сможет получать некоторые данные напрямую от других органов власти. Экономить время клиентов будет также цифровизация услуг. Чиновники обещают, что в центрах занятости появятся электронные кабинеты работодателя и безработного. Там можно будет подавать вакансии и резюме в электронной форме.

Законодательные шаги

Реформы центров занятости начнутся, когда депутаты примут соответствующие законодательные изменения. В настоящее время в парламенте зарегистрирован законопроект №6067, который инициировал премьер-министр Денис Шмигаль.

Собственно, законопроект предполагает повышение качества услуг службы занятости благодаря политике клиентоориентированности и цифровизации услуг. Документ предлагает ввести компенсации работодателям части расходов на оплату труда за трудоустройство лиц до 25 лет и граждан предпенсионного возраста (не более 5 лет до пенсии) или расходов в размере ЕСВ за трудоустроенных на первое рабочее место лиц в возрасте до 35 лет.

Чтобы решить проблему долго неработающих людей, в проекте предусмотрены компенсации работодателям расходов единого взноса на общеобязательное государственное страхование. Также документ предлагает предоставить финансовую помощь для начала предпринимательской деятельности.

Кроме того, авторы законопроекта планируют изменить условия, продолжительность и размеры пособия по безработице. Оно будет увеличено пропорционально страховому стажу. А санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин будут ослаблены.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады уже предоставил свое одобрительное заключение по законопроекту. Дальше дело за депутатами. Между тем, в правительстве убеждены, что принятие этого документа поможет обеспечить более быстрое трудоустройство ищущих работу.