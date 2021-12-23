Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки

23.12.2021 17:15

Двухуровневая квартира – элитное жилье в два этажа, главный атрибут которого – лестница. Она удобная, удобная, имеет удобную планировку. Такие квартиры имеют статус элитного жилья, так как они встречаются редко и стоят немало. Купить двухуровневую квартиру в Харькове на сайте Dom.Ria. Главной особенностью квартиры с 2 этажами является простота зонирования, а также возможность разделения помещений по функциональному назначению.

Первый этаж является общественной зоной, где можно встречать гостей, обустроить свое рабочее место. Второй этаж служит личной зоной, здесь обычно располагается спальня, детская комната, зона отдыха и пр. Стоят они немало, а их обслуживание также бьет по карману. Двухуровневые квартиры имеют свои плюсы и минусы, однако преимуществ намного больше, иначе бы они не стали такими популярными.



Причины жить в двухуровневой квартире

Этот тип элитной недвижимости имеет следующие плюсы:

1. Свобода и простор. Наличие второго этажа и высокие потолки создают ощущение жизни в загородном доме, а отсутствие лишних перегородок между компаниями визуально расширяет пространство, делает квартиру светлой и уютной.

2. Возможность разделить личное и общее пространство. Это удобный вариант для всех, кто работает на дому, ведь на первом этаже можно принимать клиентов, а на втором - обустроить приватное пространство.

3. Отсутствие соседей сверху. Этот бонус оценит каждый интроверт. Во-первых, вас не зальют сверху, во-вторых, никто сверху не будет топать или громко включать музыку.

4. Красивый панорамный вид из окон. Особенно это касается второго этажа.

5. Возможность установить автономный камин на твердом камине.

6. Большой семье будет очень комфортно жить в такой квартире. Для каждого члена семьи найдется свое личное пространство.



Недостатки двухуровневого жилья

Описанные квартиры имеют и свои минусы, среди которых есть как серьезные недостатки, так и надуманные мифы. Например, если в 2000-х такую квартиру могли себе позволить себе только обеспеченные покупатели, то сегодня квадратный метр во многих новостройках обходится дешевле, чем стандартные квартиры.

Среди основных неудобств стоит учитывать следующие:

• большая площадь квартиры позволяет без проблем зонировать жилье, однако без помощи опытного дизайнера можно превратить жилую площадь в бесполезное захламленное пространство;

• лестница между этажами может быть, как изюминкой жилья, так и нести потенциальную угрозу, особенно для маленьких детей, пожилых людей или домашних питомцев;

• стоимость коммунальных платежей будет значительно больше, чем у традиционной квартиры.