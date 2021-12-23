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На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів
Це програма створена командами організації SocialBoost та Центру стартапів 1991 для бізнесу у сфері ІТ, що знаходиться на ранніх стадіях. Цей формат роботи вже успішний у США та Європі, набирає популярності в України, але для Сходу це перша венчурна студія. Учасники протягом року інтенсивно розвиватимуть ІТ-стартапи та шукатимуть інвестиції, щоб згодом масштабувати свої проєкти.
Центр стартапів 1991, створений організацією SocialBoost, протягом двох років реалізує програми для технологічного бізнесу Східної України, випускниками яких стали 20 стартап-команд. Ключовий запит серед них — індивідуальна підтримка проєкту та допомога з фандрайзингом. Саме тому у Центрі стартапів 1991 відтепер діє новий посилений формат співпраці роботи з ІТ-командами — венчурна студія, створена за сприяння Проєкту USAID “Економічна підтримка Східної України”.
Як зазначає Наталя Сидоренко, IT Sector Officer Проєкту, створення венчурної студії це ще один крок для росту нових проєктів Сходу, створення нових робочих місць: “Співпраця з Центром розвитку стартапів 1991 та SocialBoost дозволяє підтримувати створення ІТ-продуктів, спільноти стартап-підприємців та стартап-інвесторів, що плідно впливає на ІТ-екосистему регіону”.
Учасниками першого набору до венчурної студії стартапів стали 17 проєктів, яких обрали після BootCamp — тренувального майданчика, на якому команди працювали з інструментами Lean Canvas та OKR, пітчили свої проєкти перед експертами.
Учасниками стали: Мої комунальні, НЕЗАБУДУ, Handstree, Cryptoya, Monolytics, SYNERY, EqMan, MarketPlace railway logistics&wagons, PJMS, Allzap, Project е-teens, Інтерактивні історії та ігри, timbi, Зубок CRM, ForMe The City Guide App, Mobile App, “SmartAssistant”, glotrico. Це команди з 8 українських міст — Маріуполя, Бердянська, Запоріжжя, Дніпра, Києва, Харкова, Вугледару та Покровська. Наразі проєкти знаходяться на різних стадіях розвитку: від прототипу до MVP — Minimum Viable Product (мінімально життєздатний продукт), якому потрібне масштабування. Протягом чотирьох місяців вони інтенсивно допрацюють стартапи разом із менторами та експертами, матимуть підтримку та зворотний зв'язок щодо проходження програми від in-house команди студії — фахівців Центру стартапів 1991 та SocialBoost та отримають допомогу від технічної команди — розробників та дизайнерів.
Віктор Гурський, співзасновник SocialBoost та Центру стартапів 1991:
Схід України — регіон із великим потенціалом. За два роки існування Центру стартапів 1991 випускниками програм інкубації стали 20 стартапів, які разом залучили $600 000 венчурних інвестицій. І це на ринку, на якому взагалі не було стартапів. Це чудовий результат. Цього року ми починаємо програму у форматі венчурної студії. Це індивідуальна робота з найсильнішими командами набору, підтримка менторів та технічної команди. До цього доєднується нетворк з інвесторами — учасниками програми для венчурних капіталістів. А разом це повноцінна венчурна екосистема на основі Центру стартапів 1991.
На екваторі програми стартапи презентують свої проєкти перед спільнотою венчурних інвесторів, а наступні півроку присвятять залученню додаткового фінансування. Фінальна мета — створення нових конкурентоспроможних технологічних бізнесів на Сході України в 2022 році.
Венчурна студія реалізується організацією SocialBoost та Центром стартапів 1991 за сприяння Проєкту USAID “Економічна підтримка Східної України”.
Теги: Донбасс, стартап, студия
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