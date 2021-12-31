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Пять советов, как не испортить новогодние праздники
Предновогодние приготовления – это приятное, но очень хлопотное дело. Надо столько всего успеть: купить елку, выбрать подарки, накрыть на стол. Чтобы избежать лишнего стресса во время покупок и новогодних развлечений, нужно быть внимательным и соблюдать простые правила безопасности. Эксперты Центра общественного мониторинга и контроля собрали пять советов, как безопасно встретить Новый год.
1. Покупайте сертифицированную и качественную елку
В середине декабря в Украине появляется немало елочных базаров, но далеко не каждый легальный. Адреса законных точек продаж обычно можно найти на сайтах местных органов власти. В больших городах они находятся в каждом районе.
Сертифицированные продавцы елок должны иметь разрешение на торговлю, накладную из лесничества, на срезе каждого дерева должен находиться электронный чип со штрих-кодом. Государственные лесхозы заготавливают новогодние елки на специальных плантациях и таким образом минимизируют ущерб окружающей среде. Между тем, недобросовестные продавцы рубят елки в лесу без разрешения. У них нет никаких гарантий, что дерево предварительно не обрабатывали химикатами, которые могут повредить здоровью. Чтобы обезопасить себя, следует спрашивать у продавцов разрешительные документы.
В качестве альтернативы живой елке также можно приобрести искусственную, но важно обращать внимание на ее качество. Лучше выбирать дерево, изготовленное из огнеупорных и невоспламеняющихся пластиков. В составе изделия должны отсутствовать формальдегиды, метилен, ацетон и разные смолы. Даже если этикетка не вызывает подозрений, не следует покупать елку, если у нее неприятный химический запах.
2. Выбирайте безопасные игрушки для детей
Особую бдительность следует проявить, выбирая подарки для детей. По оценке Украинской ассоциации индустрии игрушек, около 50% товаров для детей на отечественном рынке имеют сомнительное качество. Согласно данным Госпродпотребслужбы (ГППС), за 9 месяцев 2021 года было выявлено более 4,5 тысяч единиц продукции, не отвечавших требованиям законодательства.
«В канун новогодних праздников есть усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопросы их качества на особом контроле. В этом вопросе мы сотрудничаем с профильной ассоциацией, активно помогающей выявлять некачественную продукцию», – отмечает глава ГППС Владислава Магалецкая.
Распознать качественную игрушку легко. Она должна иметь соответствующую маркировку: «трилистник» в незамкнутом круге, категорию и тип игрушки, артикул, номер партии, возрастное назначение, название и адрес производителя и импортера.
«Попадаются игрушки, на которых вся информация только на китайском, никакой информации на украинском языке. Такие игрушки покупать нельзя», – предупреждает директор Украинской ассоциации индустрии игрушек Наталья Иваненко.
3. Проверяйте состав и срок годности продуктов
Выбирая продукты к новогоднему столу, тоже не стоит забывать о правилах безопасности. На полках магазинов легко можно попасть на фальсификат, то есть продукт, где состав специально изменен на худший. По данным ГППС, чаще всего подделывают молочные продукты, рыбу и мясо. К примеру, сливочное масло может быть сделано из растительных жиров и пальмового масла. Чтобы избежать подделки, нужно внимательно читать этикетку и состав продукта.
Делая новогодние закупки, следует обязательно проверять срок годности продуктов. Особенно это касается скоропортящихся продуктов и готовых блюд. Также следует соблюдать осторожность с уже собранными праздничными наборами, сладкими подарками. Специалисты не рекомендуют покупать мясо, рыбу, яйца и молоко в местах стихийной торговли и на улице.
4. Следите за техникой безопасности
Как и в случае с елкой, электрическую гирлянду лучше покупать в сертифицированном месте. В уличных точках продаж часто бывает некачественный товар. Так что лучше выбрать специализированные магазины или супермаркеты. Перед покупкой товар следует подержать в руках, включить и проверить. Особое внимание следует обратить на исправность электрического провода, его изоляцию и напряжение лампочек.
Также следует соблюдать правила безопасности при использовании украшений дома. Гирлянды нужно закреплять надежно, не разрешать детям самостоятельно их включать, не оставлять включенными без присмотра.
Любители пиротехники должны быть особенно осторожны, чтобы не травмировать себя или детей. Нужно обязательно следовать инструкциям по использованию. Нельзя жечь в помещении бенгальские огни, фейерверки, взрывоопасные хлопушки и петарды.
5. Не забывайте о карантинных ограничениях
Несмотря на выход большинства областей Украины из красной зоны, многие карантинные правила действуют дальше. Поэтому в праздничный период важно не забывать носить маску, соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки. Лучше избегать больших скоплений людей, ответственно относиться к массовым мероприятиям и путешествиям. Лучше заранее выяснять требования к пребыванию на курорте и не забывать, что ситуация может измениться. К примеру, как уже анонсировали в Минздраве, горнолыжные курорты Украины на новогодние праздники будут работать только для вакцинированных граждан.
Важно помнить, что даже в «желтой» карантинной зоне для посещения кинотеатра или ресторана нужно иметь зеленый или желтый COVID-сертификат. Также можно показать отрицательный результат ПЛР-теста или сертификат о выздоровлении.
Простые правила безопасности позволят не беспокоиться о мелочах и наслаждаться праздниками.
Теги: безопасность, праздник, советы, Новый год
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