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Чего ждать украинцам от 2022 года?
Новый год всегда несет с собой изменения, которые касаются каждого из нас. Первого числа в Украине вступил в силу государственный бюджет-2022, а значит украинцев ждут новые доходы и расходы. Каким будет 2022 год, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Зарплаты и налоги
С 1 января 2022 года минимальная зарплата в Украине по-прежнему составит 6500 грн. Поскольку ее последний рост был в декабре 2021 года, последующее повышение на 200 грн запланировано 1 октября. Такая же ситуация с прожиточным минимумом. Учитывая, что он вырос 1 декабря, в начале года он останется на уровне 2393 гривны на одного человека. Следующий этап повышения прожиточного минимума запланирован на июль. Он вырастет на 115 гривен и составит 2508 грн, а к концу года достигнет отметки в 2589 гривен.
На минимальных показателях зарплаты и прожиточного минимума базируется сумма единого налога для ФЛП I и II группы. По состоянию на 1 января ФЛП I группы будут платить 248 грн, а именно 10% от прожиточного минимума, ФЛП II группы – 1 300грн, что составляет 20% от минимальной заработной платы. Единый социальный взнос (22% от минимальной зарплаты) на 1 января составит 1430 грн. С 1 октября 2022 года, когда минимальная зарплата вырастет до 6700 грн, ЕСВ для всех ФЛП в 2022 году будет составлять 1474 грн.
Пенсии и социальные программы
С 1 января 2022 года выросли минимальные пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС, имеющим инвалидность. В зависимости от группы инвалидности выплаты составят от 7000 до 14600 гривен. В правительстве говорят, что повышение охватит 60 тысяч украинцев.
По словам министерки социальной политики Марины Лазебной, в 2022 году также планируется пересмотреть другие программы социальной поддержки ликвидаторов.
«Ежегодная помощь на оздоровление не пересматривалась с 2005 года. Поэтому в 2022 году Министерство запланировало ее повышение более чем в 3 раза. Компенсация на питание не пересматривалась с 2015 года. В 2022 году мы впервые с этого времени увеличим ее на 20%», – объясняет чиновница.
В марте 2022 года должна состояться ежегодная индексация выплат остальным пенсионерам. Перечислить выплаты должны почти для 10 млн украинцев. Надбавку на 400 гривен получат пенсионеры в возрасте 75-80 лет, на 500 гривен – пенсионеры старше 80 лет. На это в государственном бюджете предусмотрено более 200 млрд гривен. Минимальный размер пенсии в 2022 году составит 2093 гривны.
Коммунальные тарифы
С 1 января 2022 года в Украине подорожают тарифы за распределение газа. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тарифы изменятся для потребителей двадцати восьми газораспределительных компаний и возрастут неравномерно. К примеру, «Львовгаз» поднимет цены лишь на 0,5% с 1,68 до 1,69 грн за куб. м, а «Черновцыгаз» на целых 17% – с 1,78 до 2,14 грн за куб. м. С полным перечнем тарифов можно ознакомиться на сайте регулятора (nerc.gov.ua).
Что касается других коммунальных услуг, то власти обещали не повышать тарифы в течение отопительного сезона. В то же время Министерство экономики составило прогноз роста цен на энергоносители в 2022 году. Согласно расчетам правительства, цены на отопление могут возрасти на 6%, на воду – на 11%, на газ – на 13%. Цена на электроэнергию должна остаться на том же уровне.
Теги: Украина, финансы, новый год, прогноз, тарифы
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