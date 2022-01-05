Вино Украины как фирменный бренд

05.01.2022 17:00

Согласно социологическим исследованиям, 66% украинцев употребляют алкоголь, и вино является самым популярным напитком. Но если спросить, какие марки вина лучше, то отечественных в ответах будет немного. В сознании потребителей украинское вино ассоциируется с более низким качеством, а за границей о нем почти не слышали. Хотя виноделие на территории Украины появилось еще во времена древних греков. Чтобы изменить ситуацию, в декабре украинские виноделы объединились ради бренда «Вино Украины» и создания Офиса по вину.

Под виноградниками – только 1% угодий

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, виноград в Украине выращивают 262 хозяйства. Общая площадь виноградников составляет 41,5 тыс. га. Это около 1% от общего количества с/х угодий. Географически выделяется 6 основных винодельческих регионов, однако есть еще много макро- и микрозон, разбросанных практически по всей территории страны. Среди самых популярных сортов Алиготе, Каберне Совиньон, Мерло, Мускат, Одесский черный, Пино, Рислинг и т.д.

Как отмечают в ведомстве, отрасль дает работу 41,5 тысяче постоянным и 33,2 тысячам сезонных рабочих. Кроме того, ежегодно производители вина платят в госбюджет 1,7-2 млрд грн акцизного налога. А в местные бюджеты – от 0,53 до 0,7 млрд грн налога от реализации винодельческой продукции.

По данным Госстата, в 2020 году в Украине произвели 9 млн. декалитров вина. Чтобы понять объемы, можно сравнить с Францией, где ежегодно производят 400-500 млн. декалитров. Поэтому Украина пока не использует свой винодельческий потенциал по полной.

Производство падает – импорт растет

За последние годы показатели выращивания винограда и экспорта украинского вина упали. В целом за 2020 год Украина в три раза больше импортировала, чем экспортировала вина. А в 2021 году количество импорта еще больше возросло. Ведь с 1 января государство отменило пошлины на европейские вина, согласно Соглашению об Ассоциации.

В то же время, по результатам Дегустационной комиссии, проверившей 400 украинских и зарубежных вин, 30% импортных вин и 90% импортных напитков на основе вина имеют нарушения.

«Результаты работы Дегустационной комиссии показали, что импортированные в Украину винные напитки изготовлены из воды, вина и клубничного или земляничного ароматизатора, – подытожила работу комиссии председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая. – В то же время украинские предприятия производят напитки из яблочного и виноградного сырья с добавлением экстрактов земляники. Такие напитки несравненно лучше по качеству, натуральности и другим показателям».

Однако это не отменяет того факта, что отечественное виноделие переживает не лучшие времена. Отрасль страдает от отсутствия ограничений на импорт, действенного контроля за производством, фальсификации вина и других проблем.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко называет четыре причины нынешнего кризиса: «Первое – это оккупация Крыма как важной составляющей винодельческой отрасли Украины. Далее – потеря одного из крупнейших внешних рынков сбыта (СНГ) и при этом отсутствие отлаженного внутреннего рынка. Третье – отсутствие Министерства аграрной политики, которое почти 2 года не функционировало как самостоятельная единица… Четвертое – пандемический кризис COVID-19, повлиявший на снижение потребительской покупательной способности».

По словам представителей отрасли, чтобы развиваться, украинские виноделы нуждаются в государственной поддержке. Малые производители жалуются на сокращение площадей виноградников; нехватку сырья; сложности с получением участков в долгосрочную аренду; лишние хлопоты с акцизными марками и отчетностью; устаревшие ГОСТы (например, относительно тары или производства вина только из собственного винограда); отсутствие недорогих кредитов.

Офис по вину

В декабре 2021 года десять украинских ассоциаций виноделов подписали меморандум о сотрудничестве. Участники договорились работать вместе над созданием конкурентных условий для развития виноделия и поддержки законодательства о либерализации отрасли. Производители предложили создать национальный бренд «Вино Украины» и развивать его при поддержке государства. В частности, и за границей.

Для этого они предлагают создать в Минагрополитике отдельный Офис по вину. Кроме того, они призывают выделить под украинское вино не менее 30% от торговых площадей, отведенных под винодельческую продукцию. Также ассоциации выступают за добросовестную конкуренцию и противодействие фальсификату.

Среди целей меморандума – приближение отечественного налогового законодательства к законодательству ЕС по винодельческой продукции. Например, освобождение от акцизного налога вина, других негазированных и игристых сброженных напитков согласно Директиве 92/83/ЕС.

Со своей стороны государство уже сделало некоторые шаги навстречу виноделам. К концу 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №2064 относительно изменений правил аренды земли под виноградники. Документ устанавливает минимальный срок в 25 лет для закладки или выращивания многолетних насаждений (плодовых, ягодных, орехоплодных, винограда). Он предоставляет преимущественное право на продление аренды и выкуп этих участков фермерам, которые ими пользуются. Также закон регулирует вопросы возмещения расходов на посадку или уход за виноградниками и нанесенного ущерба в случае потери права аренды.

В парламенте зарегистрированы еще 2 законопроекта. Они касаются малых виноделов. В частности, документ №5306 позволяет малым производителям покупать для вина плоды, ягоды, виноград и мед. Проект №5307 отменяет акцизный налог на натуральные вина без добавления спирта и их маркировку марками акцизного налога. Сейчас оба законопроекта обрабатывает Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике.

В Минагро понимают, что для решения проблем виноделия нужно больше законодательных изменений. В частности, необходимо предоставить правовой статус микропроизводителям винограда и вина, регистрируя их как семейные фермерские хозяйства; снизить ставку НДС на виноград и виноматериалы до 14%; разработать программу дешевых кредитов для развития отрасли.

По мнению экспертов, изменение законодательства упростит выращивание винограда и его переработку, но не заставит потребителей покупать украинское. Чтобы вино Украины стало настоящим брендом, необходима целевая государственная политика и локальные инициативы. Недостаточно сказать, что отечественное вино качественное. Это нужно постоянно подтверждать. Тогда украинцы не будут слепо выбирать грузинские или французские вина и будут везти за границу украинский продукт.