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Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона
Сезон в АПЛ перешагнул за экватор, и настала пора подвести некоторые итоги. Уже сейчас можно сказать, что первое место разыграют между собой «МанСити», «Ливерпуль» и «Челси». Конечно, чемпионат Англии по футболу 2021/2022 еще в самом разгаре, но трудно поверить в то, что «Арсеналу», «Тоттенхэму» или «МанЮнайтед» удастся вмешаться в спор лидеров. Слишком уж неровно идут по дистанции эти гранды британского футбола.
Фаворитом в чемпионской гонке пока выглядит «Ман Сити», достаточно ощутимо оторвавшийся от конкурентов. Команда неизменно побеждает начиная с 11-го тура, и эта серия пока не прервалась. С другой стороны, постоянно поддерживать такой темп нереально, а «Ливерпуль» и «Челси» отстают не так сильно. Подопечные Юргена Клоппа во многих матчах демонстрируют лучшие образцы своей фирменной игры. Лондонцы под управлением Томаса Тухеля тоже смотрятся весьма солидно.
Радует своих поклонников в чемпионате Англии по футболу 2021/2022 и «Арсенал». За последние несколько сезонов «канониры» приучили болельщиков к посредственным результатам. В нынешнем розыгрыше команда Микеля Артеты всерьез претендует на место в Лиге чемпионов, показывая в большинстве матчей весьма яркую и содержательную игру. В последний раз клуб участвовал в ЛЧ еще во времена Арсена Венгера, в 2016–2017 гг.
Турнирная таблица чемпионата Англии: борьба за еврокубки и выживание
Несмотря на явный прогресс, «Арсенал» далеко не главный претендент на вакантное место в зоне Лиги чемпионов. Отчаянную борьбу за ЛЧ также ведут:
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
- Вест Хэм
Андрей Ярмоленко очень здорово начал этот сезон с «Вест Хэм», долгое время находящийся среди лидеров турнирной таблицы чемпионата Англии. Правда, перед Новым годом команда резко затормозила. В свою очередь, с приходом Антонио Конте серьезно прибавил «Тоттенхэм», у которого еще осталась пара игр в запасе. «Юнайтед» пока только привыкает к требованиям нового наставника Ральфа Рангника, но потенциал «красных дьяволов» всем хорошо известен.
На 7-ю еврокубковую строчку могут также замахнуться «Вулверхэмптон», «Брайтон» и «Лестер». Как всегда, турнирная таблица чемпионата Англии отличается необычайной плотностью, и ситуация здесь меняется очень быстро. Главные претенденты на вылет — «Норвич», «Ньюкасл», «Бернли» и «Уотфорд». Достаточно неожиданно видеть в этом списке «Ньюкасл». В октябре «сороки» стали собственностью серьезных арабских инвесторов, сразу объявивших о своих высочайших амбициях. Но не исключено, что им придется строить суперклуб, начиная с Чемпионшипа.
Теги: футбол, чемпионат, Англия
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