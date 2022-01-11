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Гадания в Старый новый год
В канун Старого Нового года с 13 на 14 января украинцы отмечают Щедрый вечер или Меланки. Праздник богат традициями и обрядами, а также наполнен волшебством и особой магией. На Щедрый вечер готовят богатый стол, а после захода солнца щедруют. Подробнее об этом празднике - в материале Корреспондент.net.
В праздник старались уладить конфликты и шли друг к другу мириться. Парни, которые до этого получили отказ, снова засылали сватов с надеждой на брак, а молодые девушки гадали на суженого.
По старинному обычаю, когда девушки начинали ворожить, парни воровали у них ворота или калитки. Чтобы вернуть украденное, отец девушки должен был приготовить угощение шутникам.
Традиционные гадания на Меланки
- Чтобы узнать имя суженого девушка выходила во двор и спрашивала у прохожего мужчины, как его зовут.
- Чтобы узнать молодой или старый будет жених считали столбики забора, приговаривая: "вдовец, молодец ..."
- У ворот насыпали три кучки зерна, а утром проверяли: если они оставались нетронутыми, то семейная жизнь будет счастливой.
- Под подушку клали расческу, и, ложась спать, говорили: "Суженый-ряженый, расчеши мне голову!". Кто из парней снился в эту ночь, тот должен был стать суженым.
- Перед сном клали в тарелку с водой несколько прутиков из веника, приговаривая: "Суженый-ряженый, перевези через мостик". Если утром прутик оказывался у края тарелки, то девушка выйдет замуж за того, кто ей приснился.
Гадание на зернах
Насыпьте в банку любую крупу, загадав про себя волнующий вопрос. После этого левой рукой достаньте горсть крупы и пересчитайте зерна: если будет четное число – ответ положительный, если нечетное – отрицательный.
Гадание на судьбу
Обряд лучше проводить в одиночестве. Нужно взять миску с водой, зажечь свечу и на ее пламени расплавить немного воска в металлической ложке. После этого воск следует вылить в воду и внимательно рассмотреть получившуюся фигуру. Что увидит девушка, то и ждет ее в скором времени.
Гадание на игральных картах
Накануне Старого Нового перед сном нужно положить под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, вытаскивают одну из карт, масть которой укажет качества суженого. Если выпадет пика – жених будет старым и ревнивым, трефа – военным, черва – молодой и богатый, бубна – красивый и желанный.
Гадание на будущее с чашками
Нужно взять несколько чашек (по числу гадающих) и положить в них кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а в одну налить немного воды. С закрытыми глазами каждая девушка по очереди, выбирает чашку.
Если выпало кольцо – к свадьбе, монета – к богатству, хлеб – к достатку, сахар – к веселью, лук – к слезам, соль – к несчастью, а чашка с водой – к жизни без особых изменений.
Гадание на варениках
Хозяйка, готовя вареники, в некоторые из них кладет вместе с начинкой "сюрпризы": монеты, зерна, ниточки, соль, сахар, перец, колечко, косточки от вишни или сливы.
Что попадется девушке за ужином, то ее и ждет: монетка или зерно – богатство, нить – дорога, соль – слезы, сахар – обеспеченная жизнь, кольцо – замужество, перец – новый ухажер, фруктовая косточка – пополнение в семье.
Теги: гадание, Старый новый год, традиции
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