Услуги для ветеранов переходят в онлайн

13.01.2022 17:00

В последнюю пленарную неделю 2021 года Верховная Рада приняла закон о введении Единого государственного реестра ветеранов и электронного удостоверения. Диджитализация должна сделать получение государственных услуг быстрее и проще. Как будут работать электронные сервисы для ветеранов войны, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Шаг к цифровизации

Принятый закон определяет такое понятие, как «электронное удостоверение ветерана», а также позволяет его использовать в качестве аналога удостоверения в форме книжечки. Оформить документ могут ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также семьи погибших защитников. Как отмечают в Министерстве по делам ветеранов, в настоящее время в Украине насчитывается около 1,2 млн граждан, на которых распространяется закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Сформировать е-удостоверение ветерана можно на Едином государственном веб-портале электронных услуг, а также через его мобильное приложение. Электронное удостоверение ветерана содержит сведения о личности, уникальный идентификационный код, а также цифровую фотографию.

В правительстве говорят, что введение электронного удостоверения является лишь частью диджитализации ветеранских услуг. Главные усилия направлены на разработку и внедрение Единого государственного реестра ветеранов. Постановление правительства о создании Единого реестра было утверждено еще в августе 2019 года. Однако законодательство не позволяло автоматически обмениваться информацией между реестром ветеранов войны и другими базами данных государственных и местных органов власти. После принятия закона это стало возможным.

«Украинский парламент сделал важный шаг к внедрению электронного удостоверения ветерана. В государстве, наконец, будет налажен автоматизированный информационный обмен между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, имеющимися в государственных органах или органах местного самоуправления. Украина станет еще на шаг впереди в вопросах цифровизации», – отмечает министерпо делам ветеранов Юлия Лапутина.

Возможности реестра

Для запуска реестра уже разработано программное обеспечение и создана необходимая инфраструктура, следующий этап – испытание системы защиты информации. Вскоре сервис должен заработать в тестовом режиме.

После полноценного запуска Единого реестра, который состоится в 2022 году, ветераны смогут создать свои личные кабинеты. В них можно получить справочную информацию о надлежащих льготах и оформить их онлайн.

«Реестр станет основой для электронного кабинета ветерана, который уже разработан на сто процентов. Каждый защитник после авторизации может увидеть свои данные и узнать все о статусах, льготах и государственных гарантиях. Скажу как участник боевых действий, что большинство из нас элементарно не знают обо всех надлежащих льготах, поэтому одной из задач было собрать эту информацию в упорядоченной базе знаний ветерана. С ней уже можно ознакомиться по ссылке eveteran.gov.ua», – объясняет заместитель министра по делам ветеранов по цифровой трансформации Владимир Левчук.

По словам чиновника, ветераны смогут бронировать государственные услуги онлайн, в частности, касающиеся санаторно-курортного лечения или психологической реабилитации.

Кроме того, в 2022 году должна заработать электронная платформа по развитию ветеранского бизнеса. Как обещают в правительстве, она будет полезна для обмена информацией, поиска партнеров и трудоустройства.