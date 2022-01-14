В Украине могут разрешить множественное гражданство

14.01.2022 17:00

Конституция Украины запрещает украинцам иметь другое гражданство. Хотя нелегально у паспортов других государств есть и чиновники, и депутаты. Законное двойное гражданство было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Выдать украинские паспорта в диаспоре он пообещал сразу в день своей инаугурации и вскоре подал соответствующий законопроект в парламент. Однако эксперты подвергли критике документ, и Верховная Рада его даже не рассматривала. В декабре 2021 года президент предпринял вторую попытку, зарегистрировав законопроект №6368. Что изменяет этот документ и не противоречит ли Конституции Украины? Ответы искал Центр общественного мониторинга и контроля.

Президентский законопроект

Президентский законопроект изымает норму из действующего законодательства о том, что добровольное обретение гражданства иностранного государства является основанием для утраты гражданства Украины. Во время послания в парламент 1 декабря Владимир Зеленский заявил, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой. Не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства. Равными украинцами».

Согласно документу, не могут иметь другого гражданства, кроме украинского, официально признанные беженцы или получатели убежища в Украине, действующие и бывшие военные-контрактники ВСУ и Нацгвардии; лица, имеющие вид на временное проживание, имеют значительные заслуги перед Украиной и другие категории.

Законопроект предусматривает, что условием получения украинского паспорта является выход из гражданства страны из перечня государств миграционного риска (перечень таких стран будет формироваться Кабинетом министров Украины). Документ вводит декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины.

Согласно проекту, не могут получить украинское гражданство лица, совершившие преступление против человечества или геноцид; осужденные в Украине за совершение тяжкого/особо тяжкого преступления; совершили в другом государстве деяние, признанное законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением.

Кроме законопроекта №6368 президент также зарегистрировал ряд связанных документов, запрещающих лицам с множественным гражданством участвовать в государственном управлении.

Преимущества двойного гражданства

Эксперты, поддерживающие президентский законопроект, считают, что множественное гражданство имеет положительные аспекты как для нынешних граждан, так и тех, кто хочет стать украинцами. По их мнению, множественное гражданство открывает новые перспективы обучения и поиска работы за границей, позволяет вести международный бизнес, дает больше возможностей для предпринимательской деятельности и свободного передвижения. Кроме того, позволяет трудовым мигрантам и диаспоре участвовать в политической жизни Украины, в частности, голосовать на выборах.

«Украина наконец-то регулирует вопрос с множественным гражданством, в частности, будет видоизменена процедура, которая по сути дает возможность, в том числе, украинцам из диаспоры получать гражданство Украины, не отказываясь при этом от иностранного», – отметил депутат от «Слуги народа» Святослав Юраш.

Глава союза украинцев в Португалии Павел Садоха в интервью «Радио Свобода» заявил, что «украинц с двумя паспортами легче станет заниматься бизнесом или участвовать в местных выборах». Садоха считает, что таким образом португальские украинцы смогут помогать Родине, выбирая приверженные ей партии.

«Наконец-то, «разрешение» сохранять украинское гражданство усиливает мотивацию не ассимилироваться в стране проживания. Украинцы будут чувствовать себя нужными на Родине», - заметил Павел Садоха, но добавил, что национальные интересы Украины должны стоять на первом месте.

Риски и опасности двойных паспортов

Результаты социологического исследования фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии свидетельствуют, что 48% украинцев не поддерживают идею двойного или множественного гражданства в Украине. То есть, почти половина населения против инициативы президента.

Некоторые эксперты сомневаются в безопасности президентского законопроекта и его соответствии Конституции. В конце года 99 народных депутатов, в частности из МФО «Умная политика» и партии «Европейская солидарность», обратились в Конституционный суд о разъяснении понятия «единого гражданства».

Кроме того, по словам экспертов, в положениях президентского законопроекта много оценочных понятий, которые сложно трактовать. Они создают неопределенность, которой могут воспользоваться враги государства.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает инициативу Зеленского "технологической идеей", как получить дополнительные голоса украинцев из-за границы. Такое же мнение у других политологов.

«Скорее всего, у власти есть надежда на электронное голосование. Если электронное голосование будет проводиться за границей, оно будет менее контролируемым. Думаю, электронное голосование за счет увеличения количества избирателей и неконтролируемых голосов, вероятно, по планам власти должно помочь ей оставаться у руля», – считает политтехнолог Андрей Бодров.

В ответ власти заявляют, что диаспора не сможет голосовать на выборах двух стран одновременно. В настоящее время дискуссия продолжается. Если парламент не соберется вне очереди, то рассмотреть предложенный президентом документ депутаты смогут не раньше конца января.