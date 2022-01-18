Все рубрики раздела
- Трансплантация как единственная надежда на жизнь17:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
Трансплантация как единственная надежда на жизнь
В начале января Президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы трансплантации органов в Украине. Документ разрешает посмертное донорство, согласие на которое можно будет оформить даже в электронной форме. Почему это очень важный закон для всей медицинской отрасли, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Проблемы и достижения
По данным Минздрава, ежегодно более 5 тысяч украинцев нуждаются в трансплантации органов. До недавнего времени для этого нужно было ехать за границу и месяцами ждать своей очереди. С начала пандемии коронавируса все стало еще сложнее, многие страны закрыли границы, так что пациенты не могли попасть на операции.
В Украине сфера трансплантации органов только начала развиваться. Подобные операции стали возможны с 2019 года, когда вступил в силу закон, разрешивший пересадку органов. В том же году было сделано 78 трансплантаций, а в 2020 – уже 129. В 2021 году украинские врачи провели рекордные 313 трансплантаций за год. Было пересажено 229 почек, 50 печенок и 32 сердца. Впервые в Украине была проведена пересадка сердца детям, трансплантация легких и одновременная трансплантация сердца и почек.
По данным Украинского центра трансплант-координации, сейчас уже работает 27 центров трансплантации. Расходы на операции полностью покрываются из Государственного бюджета. За трансплантацию почки в Украине больница получает от государства 801 тыс. грн, печени – 1,428 млн грн, сердца – более 2 млн грн, за трансплантацию костного мозга от несемейного донора – более 2,4 млн грн. Средняя стоимость такого же лечения за границей – 3,5 млн грн за трансплантацию печени, более 3 млн грн – костного мозга.
В планах на 2022 год в дальнейшем увеличивать количество трансплантаций органов. В госбюджете на это заложено 939,5 млн. грн. Также в этом году в Минздраве планируется урегулировать вопросы трансплантации тканей.
«Это позволит больницам создавать госпитальные банки тканей. А это позволит поднять на новый уровень предоставления специализированной ортопедической и хирургической медицинской помощи с восстановлением работоспособности больных после бытовых, военных, спортивных травматических повреждений, при врожденных пороках и многих других заболеваниях, требующих реконструктивных и пластических вмешательств», – отмечает министр здравоохраненияВиктор Ляшко.
Эксперты говорят, что несмотря на увеличение количества трансплантаций, работы еще очень много. Необходимы законодательные изменения, закупка оборудования для проведения пересадок, подготовка специалистов.
Новый закон и развитие системы
Новый закон, который Президент подписал в начале января, должен продолжить развитие системы трансплантации в Украине. В частности, документ предусматривает создание Единой государственной системы трансплантации, через которую будут подбирать пары донор-реципиент. Это будет происходить в автоматическом режиме без вмешательства человека в работу системы. Выбор реципиента из листа ожидания будет происходить с учетом того, насколько иммунологически совместима пара, срочно литребуется пересадка, сколько времени необходимо для транспортировки органа в больницу, похожа ли пара по параметрам тела.
Согласно закону, согласие или несогласие на предоставление своих органов для трансплантации украинцы смогут зафиксировать не только в письменном виде, но и в электронном виде. Вскоре разработчики должны добавить такую функцию в приложении «Дія». Так же онлайн можно будет отозвать свое согласие, предоставленное ранее. Сведения о предоставленном согласии или несогласии на донорство органов будут храниться в Электронной системе здравоохранения и по желанию могут быть внесены в паспорт или водительское удостоверение.
Закон также расширил круг лиц, которые могут принимать решение о посмертном донорстве. Теперь не нужно при жизни определять специального представителя, который мог бы разрешить трансплантацию органов или запретить ее. Решить судьбу органов после смерти могут муж, жена, близкие родственники (дети, родители, родные братья и сестры) или человек, который обязался похоронить умершего.
Перспективы украинского донорства
В целом эксперты положительно оценивают законодательные изменения и отмечают, что у Украины есть хорошие стартовые возможности для развития сферы.
«Последние три года происходят изменения в законодательстве по трансплантации и донорству. Принятый закон – это очень важно для Украины, потому что в большинстве случаев трансплантация – это единственная надежда на жизнь. Эта область медицины достаточно перспективна, я счастлив, что теперь мы имеем возможность развивать Украину в этом направлении», – отмечает заместитель директора Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Константин Руденко.
Вместе с законодательством меняется отношение украинцев к донорству. Специалисты говорят, что все больше людей задумываются о согласии на донорство. Это можно сделать также при жизни, например любой здоровый человек в возрасте 18-35 лет может стать донором костного мозга.
Трансплантация – это очень важная область медицины, которая дает шанс на жизнь многим украинцам, у которых нет другого выбора. Поэтому развитие собственной системы в Украине является необходимостью.
Теги: Украина, закон, трансплантация
- Русский язык стал региональным в Днепропетровске
- Квасьневский просит украинских политиков объединиться ради Евросоюза
- Государство будет давать жилье. Но только в аренду
- Литвин не подписывал закон о финансировании Евро-2012
- Тигипко: "К разворовыванию земли приложили руку и власть, и оппозиция"
- Закон о Голодоморе будет пересмотрен?
- На Луганщине определили места для крещенских купаний15:00
- ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке14:00
- В ОРЛО пункт пропуска на границе с РФ остался без электричества12:00
- Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет11:00
- В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»08:00
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу17:00
- В Станице Луганской заработал новый медпункт16:00
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января14:00
- Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе10:00
- Трансплантация как единственная надежда на жизнь17:00
- МОЗ опубликовало список симптомов Омикрон-штамма коронавируса16:00
- На Луганщине определили места для крещенских купаний15:00
- ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января13:00
- В ОРЛО пункт пропуска на границе с РФ остался без электричества12:00
- Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет11:00
- Нацгвардия провела учения в приграничных с РФ областях10:00
- Арестович уволился с поста спикера ТКГ09:00
- В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»08:00
- Трансплантация как единственная надежда на жизнь17:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 января
- В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир
- ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке
- В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января
- ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ с ОРДЛО на минувшей неделе
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу