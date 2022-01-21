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Укрепить иммунитет – легко!

21.01.2022 18:00
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Укрепить иммунитет – легко!

Вредные привычки, употребление нездоровой пищи, плохая экология и постоянные стрессы снижают защитные функции организма.
Как определить ослабленный иммунитет
По частоте возникновения простудных заболеваний и сложности их протекания можно судить об уровне иммунитета. По мнению врачей, считается нормой, если дети дошкольного и младшего школьного возраста болеют не более 8 раз в год.
Ослабленный иммунитет определяют, если у лиц любой возрастной категории возникают:

  • частые ангины;
  • пневмонии;
  • бактериальные инфекции;
  • отиты.

У лиц со сниженным иммунитетом плохо заживают раны, развиваются злокачественные новообразования, увеличиваются лимфатические узлы, долго держится повышенная температура, ощущается слабость и сильная боль в мышцах и суставах.
Нарушения иммунной системы
Иногда нарушения приводят к избыточной реакции организма, по причине которой возникают аллергические проявления и аутоиммунные нарушения.
Методы укрепления иммунитета
Для улучшения защитных функций организма исключите неблагоприятные факторы, избегайте стрессов и придерживайтесь здорового образа жизни.

Пересмотрите рацион питания, внесите в него коррективы, учитывая такие рекомендации:

  • в напитках отдавайте предпочтение воде или травяным чаям;
  • увеличьте потребление антиоксидантов, ешьте свежие овощи и фрукты;
  • употребляйте каши и хлопья, обогащенные полифенолами, которые способствуют восстановлению иммунной системы;
  • введите в рацион питания сою, в ней содержатся олигосахариды – пребиотики;

По назначению врача принимайте иммуномодуляторы. Лекарство Энгистол – гомеопатический препарат, как утверждает производитель, активирующий неспецифические защитные механизмы организма. Его можно приобрести в интернет-аптеке 911. На ее сайте всегда можно найти информацию о наличии и стоимости препаратов, а также сделать заказ по программе «Доступные лекарства». Для подтверждения достаточно ввести четырехзначный код, указанный в рецепте.



Теги: иммунитет, укрепление, методика
 
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