Укрепить иммунитет – легко!

21.01.2022 18:00

Вредные привычки, употребление нездоровой пищи, плохая экология и постоянные стрессы снижают защитные функции организма.

Как определить ослабленный иммунитет

По частоте возникновения простудных заболеваний и сложности их протекания можно судить об уровне иммунитета. По мнению врачей, считается нормой, если дети дошкольного и младшего школьного возраста болеют не более 8 раз в год.

Ослабленный иммунитет определяют, если у лиц любой возрастной категории возникают:

частые ангины;

пневмонии;

бактериальные инфекции;

отиты.

У лиц со сниженным иммунитетом плохо заживают раны, развиваются злокачественные новообразования, увеличиваются лимфатические узлы, долго держится повышенная температура, ощущается слабость и сильная боль в мышцах и суставах.

Нарушения иммунной системы

Иногда нарушения приводят к избыточной реакции организма, по причине которой возникают аллергические проявления и аутоиммунные нарушения.

Методы укрепления иммунитета

Для улучшения защитных функций организма исключите неблагоприятные факторы, избегайте стрессов и придерживайтесь здорового образа жизни.

Пересмотрите рацион питания, внесите в него коррективы, учитывая такие рекомендации:

в напитках отдавайте предпочтение воде или травяным чаям;

увеличьте потребление антиоксидантов, ешьте свежие овощи и фрукты;

употребляйте каши и хлопья, обогащенные полифенолами, которые способствуют восстановлению иммунной системы;

введите в рацион питания сою, в ней содержатся олигосахариды – пребиотики;

По назначению врача принимайте иммуномодуляторы. Лекарство Энгистол – гомеопатический препарат, как утверждает производитель, активирующий неспецифические защитные механизмы организма. Его можно приобрести в интернет-аптеке 911. На ее сайте всегда можно найти информацию о наличии и стоимости препаратов, а также сделать заказ по программе «Доступные лекарства». Для подтверждения достаточно ввести четырехзначный код, указанный в рецепте.