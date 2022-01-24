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От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?
Украинцев не удивить ростом цен. Многие граждане помнят гиперинфляцию 90-х, неопределенность начала нулевых и резкий скачок 2014 года. Сегодня ситуация не так драматична, но на фоне пандемии, войны и экономического кризиса цены стабильно ползут вверх. Почему все дорожает, как сдержать цены и продолжится ли тенденция дальше? Ответы искали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Внутренние проблемы и мировые тенденции
Пандемия коронавируса больно отразилась на украинской экономике. Если в 2020 году инфляция в годовом измерении составляла 5%, как и планировал НБУ, то в 2021 году ситуация вышла из-под контроля. По данным Госстата, по итогам прошедшего года инфляция составила 10%. Стоимость продуктов питания прыгнула на 10,8%. Больше всего подорожали сахар (+61,5%), масло подсолнечное (+57,7%), яйца (+47%) и хлеб (+15,8%). Остальные цены на мясные, молочные и бакалейные товары выросли в пределах 7-10%, подешевели только фрукты (-2,1%) и овощи (-3,9%). Цены выросли как для розничных, так и оптовых покупателей.
Специалисты говорят, что есть немало факторов, влияющих на конечное ценообразование. В настоящее время главное – это рост цен на энергоносители и сырье. По словам главы наблюдательного совета «Молочного альянса» Сергея Вовченко, компании вынуждены закладывать рост цен на коммунальные платежи в стоимость товаров, чтобы не работать в убыток. Неподъемные цены на газ ставят под удар целые отрасли производителей молока, мяса, хлеба и кондитерских изделий.
«Цена на газ за год для нас выросла почти в 10 раз (с 5,5 грн/м куб. до 50 грн/м куб.). Электроэнергия – в 2,5 раза. Цены на тароупаковочные материалы – на 42%. Цены на молоко-сырье – на 25%. А вот цены на готовую продукцию мы смогли поднять в среднем всего на 7%», – отмечает Вовченко.
В НБУ также говорят о психологических факторах ценовых колебаний в условиях наращивания присутствия российских войск вблизи украинских границ.
«Фактическая потребительская инфляция в декабре 2021 года оставалась выше прогноза. Это, прежде всего, обуславливалось усилением влияния вторичных эффектов от удорожания энергоносителей и других производственных затрат на широкий спектр товаров и услуг. Кроме того, более быстрое замедление инфляции в конце года сдерживало усиление военного напряжения на границах с Россией, что негативно повлияло на ожидания населения, бизнеса и инвесторов», – объясняют в НБУ.
Отчасти рост цен вызван и внешними факторами, в частности нестабильностью рынков торговли и плохим урожаем в мире. Эксперты говорят, что Украина не единственная, кто столкнулась с резким скачком цен. Это мировой тренд, вызванный ростом себестоимости продуктов. В прошлом году самые мощные экономики мира впервые за многие годы фиксировали рост инфляции. По данным Евростата, уровень инфляции в 19 странах еврозоны вырос до 5%, и является самым высоким за все время ведения статистики. В США инфляция к концу 2021 года составила 7%, что также является самым высоким показателем с 1982 года. Индекс потребительских цен в Великобритании в годовом исчислении вырос на 5,1% – это также максимум за 30 лет. По расчетам специалистов, в прошлом году на мировом рынке сырья начался новый «суперцикл» роста цен.
Госрегулирование не выход
Чтобы переломить ситуацию и остановить рост цен, украинское правительство ввело госрегулирование. Предельный уровень наценки на ряд социально значимых продуктов не может превышать 10%. Ограничение цен касается таких товаров: гречневая крупа, сахар, пшеничная мука, макаронные изделия, молоко, подсолнечное масло, куриные яйца, куриная тушка, сливочное масло. По словам первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, такие ограничения должны стабилизировать рынок розничной торговли и сделать невозможным манипуляцию ценами.
В то же время, часть экспертов и представителей торговых сетей критикуют такие меры. Поскольку удорожание вызвано объективными факторами, вмешательство государства может иметь обратный эффект.
«Если глубинные причины роста цен не будут устранены, не будут компенсированы комплексной господдержкой производителей продовольственной группы, то попытки регулирования на более длительный период могут привести к серьезному дефициту товаров первой необходимости», – высказывает опасения глава «Украинской организации защиты потребителей услуг» Олег Титамир.
Другим механизмом защиты украинцев от удорожания может стать программа так называемых продуктовых талонов. Такую идею высказал в начале января советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение foodstamps в системе «Дия» – так называемых «продуктовых чеков», как это практикуется в США», – сказал он.
Конечно, для запуска такой программы необходимо финансирование, которого госбюджет на 2022 год не предусматривает, а также определение адресности помощи.
«На мой взгляд, адресная помощь всегда эффективнее общего регулирования. Государство должно вмешиваться в работу рынка только точечно – посредством государственного надзора. Таким образом, бизнес и бюджет терпят меньшие потери. Для калькуляции нужно понимать, кто сможет претендовать на получение такой помощи, на какие продукты будут распространяться foodstamps», – считает советница комитета по аграрным вопросам украинской Ассоциации бизнеса и торговли Яна Казьмина.
Большинство экспертов соглашается, какой бы путь удержания цен не выбрало правительство, нужно как можно быстрее защитить наиболее уязвимые группы населения.
Теги: карточки, кризис, рост цен, ограничение
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