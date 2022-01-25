Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?

25.01.2022 15:00

Более четверти украинцев не считают дискриминацию серьезной проблемой. Однако каждый из нас регулярно сталкивается с разнообразными ее проявлениями – на улице, в транспорте, в офисе, в магазине, в школе и т.д. Государство пытается бороться с дискриминацией и за прошлый год сделало несколько важных шагов. Прежде всего, это новый закон о рекламе, а также предложения по усилению ответственности за проявления дискриминации. Что изменилось в антидискриминационном законодательстве и какие планы на будущее, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Что такое дискриминация?

Конституция Украины гарантирует равенство прав и свобод граждан. Неправомерное ограничение людей в их правах или свободах из-за пола, возраста, инвалидности, расы, цвета кожи, политических, религиозных или других убеждений, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языка и т.д. является дискриминацией.

Проявлениями дискриминации является ксенофобия, расизм, антисемитизм, сексизм и т.д. Дискриминация может быть прямой или косвенной. Примером прямой дискриминации может служить увольнение работника из-за его сексуальной ориентации, а косвенной – отсутствие пандусов для людей с инвалидностью в здании.

Любые проявления дискриминации запрещены международными договорами прав человека, а также украинским законодательством. В частности, законом «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

Противодействие дискриминации в рекламе

В январе вступил в силу обновленный закон «О рекламе», вводящий понятие дискриминационной рекламы и устанавливающий штрафы за ее производство и распространение.

Отдельно закон определяет дискриминационную рекламу по признаку пола. Согласно документу, она «содержит утверждение и/или изображение относительно интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим и/или стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующей унизительное и пренебрежительное отношение». Такая реклама использует изображение человеческого тела только в качестве сексуального объекта.

«Мы все любим пошутить, и реклама с юмором – это всегда круто. Но между юмором и сексизмом и издевательством очень большая разница!» – написала на своей странице в Facebook соавтор законопроекта Евгения Кравчук.

Теперь за дискриминацию в рекламных объявлениях будут штрафоваться в размере пятикратной стоимости распространенной рекламы. Ответственность будут нести как рекламодатели, так и производители и распространители рекламы. Если стоимость рекламы неизвестна, то размер штрафа составит до 300 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан(5100 грн). Наказывать за нарушение будет Госпродпотребслужба.

Равные права на рынке труда

Дискриминация на рабочем месте запрещена Кодексом законов о труде. Все работники должны иметь равные права и возможности независимо от пола, возраста, состояния здоровья, сексуальной ориентации и прочего. Например, женщины и мужчины должны иметь равное вознаграждение за одинаковую работу.

Впрочем, на практике часто дискриминация начинается уже на этапе поиска работы – в описаниях вакансий. С января любые требования пола, возраста, места жительства или семейного положения кандидатов не только запрещены, но и наказываются штрафом. Ведь объявления о вакансиях подпадают под действие упомянутого ранее закона «О рекламе». Нарушение антидискриминационной нормы в вакансиях будет караться штрафом в размере 10 минимальных зарплат. Сейчас это 65 000 гривен.

Депутаты против сексизма и дискриминации

Несмотря на наличие антидискриминационных норм, отечественное законодательство нельзя назвать эффективным, отмечают эксперты. Факты дискриминации сложно доказать, а привлечь кого-либо к ответственности почти невозможно. А ведь соответствующих статей во многих случаях просто не существует.

В прошлом году Кабинет Министр инициировал изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе по борьбе с проявлениями дискриминации. Согласно ему, ограничение прав или установление привилегий граждан по признакам цвета кожи, пола, возраста, инвалидности, семейного и имущественного положения, сексуальной ориентации, языковыми или иными признаками влечет штраф от 3400 грн до 5100 грн для граждан и от 5100 грн до 8500 грн. для должностных лиц и бизнесменов. Документ находится в парламенте.

Более того, в прошлом году в Верховной Раде было зарегистрировано несколько документов против сексизма и дискриминации в стенах парламента. В частности, законопроекты №4599 и №4599-2 об административной ответственности за публичные проявления сексизма и №5005 об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействии дискриминации и соблюдению норм этики народными депутатами Украины.

«Честно говоря, еще совсем недавно не могло быть и речи даже о представлении таких законопроектов на рассмотрение, однако времена меняются. Я думаю, как только в стенах Рады появятся первые реальные прецеденты привлечения народных избранников к ответственности за сексизм, таких случаев унижения по половому признаку станет гораздо меньше», – подчеркнула вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, соавтор двух проектов.

По словам экспертов, толерантность к другим людям, мнениям и позициям, равные права и возможности для мужчин и женщин являются признаком цивилизованного общества. Поэтому борьба с дискриминацией должна являться государственным приоритетом.