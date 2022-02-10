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Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?
Для большинства украинцев начало года выдалось тревожным. Каждый день новости пестрят подробностями возможного полномасштабного российского вторжения. По данным Минобороны, Россия стянула у границ Украины более 130 тысяч военных и готовит провокации. В этой связи во всех регионах страны укомплектовываются подразделения территориальной обороны, а западные союзники предлагают оборонное оружие. Какие страны уже направили военную помощь, а какие заявили о своих намерениях, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
США
Самым мощным союзником Украины в противостоянии российской угрозе является США. С начала года киевский аэропорт принял семь самолетов с американской военной помощью. В частности, поступили противотанковые ракеты Javelin, тонны летального оружия и боеприпасов. Также впервые Украина получила одноразовые гранатометы M141 BunkerDefeatMunition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных сооружений в полевых условиях и уничтожения легкобронированной техники.В целом Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США.
«Седьмая «птичка» приземлилась в Борисполе. В этот раз – 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Прекрасные новости, и самое важное – это не конец! Продолжение следует», – отметил министр обороны Алексей Резников.
Также известно о планах США предоставить военные вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ. Первая партия может поступить уже весной.
Великобритания
На фоне возможной угрозы значительную поддержку оказывает Великобритания. В январе Украина получила партию противотанковых ракетных комплексов малой дальности NLAW. Главное предназначение этого оружия – уничтожение бронированных машин и танков. Также в страну прибыли инструкторы британской миссии Orbital, чтобы научить украинских воинов воспользоваться новым вооружением.
«Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации», – подчеркивает заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.
Страны Балтии
Не менее решительно настроены помочь Украине страны Балтии. Эстония планирует предоставить противотанковые ракетные комплексы Javelin, Литва и Латвия – зенитно-ракетные системы Stinger класса «земля-воздух». В конце января министры обороны этих стран выступили с общим заявлением в поддержку Украины.
«Мы искренне надеемся, что Украина не столкнется с необходимостью использовать это оборудование, и призываем Российскую Федерацию воздержаться от агрессивного и безответственного поведения», – говорится в заявлении.
Восточная Европа
На днях стало известно, что Украина может рассчитывать на военную помощь Польши. В начале февраля польское правительство приняло решение о поставке переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов. Предоставить вооружение также готовится Чехия. Пока речь идет об артиллерийских снарядах калибра 152 мм.
Германия
В целом в Европе есть разные взгляды на военную помощь в нашей стране. Так, Германия отказалась поставлять Украине оружие и призвала вести дипломатические переговоры. При этом официальный Берлин пообещал передать Киеву 5 тысяч защитных шлемов, что вызвало возмущение среди украинских и европейских политиков.
«Нам, прежде всего, нужно защитное оружие. Если Путин будет знать, что наши союзники нас не подведут, если он будет видеть, что у нас есть тысячи противотанковых ракет, которые смогут противостоять танкам, думаю, вероятность войны снизится, а не возрастет», – возмутился посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Дания
Дания рассматривает вариант вооруженной помощи Украине в будущем. Об этом заявила премьер Дании Мэтте Фредериксен: «Я не хочу исключать отправку военной техники в Украину, и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали. Ситуация вокруг Украины сейчас представляет серьезную угрозу Европе, существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле».
Нидерланды
В Нидерландах также говорят о возможной военной помощи Украине. В частности, речь идет о передаче радаров, противотанкового оружия или систем противовоздушной обороны. Но пока нидерландское правительство предлагает Украине помощь в отражении кибератак, с которыми наше государство в последнее время сталкивается все чаще.
Швеция
Швеция планирует помогать Украине не оружием, а другими путями, в частности реформами и кибербезопасностью. По словам шведской министерки Анн Линде, страна имеет очень строгие правила по экспорту оружия.
«Мы поддерживаем Украину по многим позициям: это и участие в обучении в секторе безопасности и обороны, но, прежде всего, путем большой помощи в области реформ. Мы также готовы участвовать в сотрудничестве по кибербезопасности, которое обещал ЕС, если Украина захочет. Но, прежде всего, это сильная политическая помощь», – заявила политик.
Все большезападных союзников соглашается, что военная эскалация на украинской границе – это вызов для всей Европы. Так что Украина точно не будет противостоять врагу сама.
Теги: Украина, помощь, вооружение, Запад
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