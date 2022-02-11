Современное украинское кино, о котором говорит мир

11.02.2022 17:00

В конце января сразу две украинские ленты получили награды на престижном международном кинофестивале «Санденс» в США. Оба фильма были созданы при финансовой поддержке Госкино и в сотрудничестве с другими странами. Собственно, благодаря государственному финансированию украинского кино сегодня становится больше. Оно разнообразное, интересное, иногда экспериментальное и не боится острых тем. Центр общественного мониторинга и контроля собрал новейшие национальные фильмы, получившие международное признание.

«Земля голубая, как апельсин», реж. Ирина Цилык

Документальный фильм режиссера Ирины Цилык «Земля голубая, как апельсин» является рекордсменом по количеству национальных и международных наград среди картин последних годов. Согласно опросу кинокритиков, проведенного Национальным центром Александром Довженко, лента заняла 34 позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Летом 2021 года Украинская Киноакадемия признала «Землю голубую, как апельсин» лучшим фильмом и присудила ей «Золотую Дзыгу». Кроме того, в течение 2020-2021 годов лента получила 14 международных наград. Среди них – награда «Санденс», Международная ассоциация документалистов, Цюрихский кинофестиваль и другие.

Название «Земля голубая, как апельсин» является цитатой из стихотворения французского поэта-сюрреалиста Поля Элюара. Фильм показывает жизнь многодетной семьи в Красногоровке. Несмотря на постоянные обстрелы, семья из мамы и четырех детей дружеская и веселая, они занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах и снимают собственный фильм о войне.

«Мне кажется, что зрителей больше цепляет, что тема войны в Украине показана в нашем фильме с несколько неожиданной перспективы. Потому что войны как таковой в фильме не много. Она выступает фоном, а основной акцент – на этих маленьких людях, которые неизвестны и незаметны для большого мира, но очень храбры и выживают в тех сложных условиях. И не просто выживают, а активно и даже весело борются за то, чтобы сохранить любовь к жизни, человечность и хорошие взаимоотношения. Меня это поразило, причем дело не только в этой семье», – рассказала в интервью «Укринформу» режиссер Ирина Цилык.

Почти половина стоимости ленты была профинансирована благодаря Госкино (2,7 млн грн). Фильм снимали в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.

«Стоп-земля», реж. Екатерина Горностай

Художественный фильм «Стоп-земля» рассказывает историю столичных одиннадцатиклассников, снятую в документальной стилистике. По словам режиссера Екатерины Горностай, в ленте совмещен опыт ее поколения и современных подростков. Несмотря на разницу в возрасте, у них одинаковые проблемы: отношения со сверстниками и родителями, первые влюбленности, растерянность перед будущим, поиски себя. Все настолько честно и достоверно, что каждый узнает здесь себя нынешнего или прежнего.

В фильме играют непрофессиональные актеры, которые перед съемками прошли обучение в актерской лаборатории. Подростки так хорошо вжились в свои роли, что главная актриса Маша Федорченко даже стала лауреатом Национальной премии кинокритиков. В фильме мало событий, но в то же время очень тонко переданы эмоции персонажей.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале. Там «Стоп-земля» получила награду «Хрустальный медведь». В Украине фильм завоевал Гран-при Одесского фестиваля и премию «Киноколо» в пяти номинациях. На широкие экраны фильм вышел в январе 2022 года.

В целом на создание ленты ушло 25,7 млн грн. При этом 85% стоимости компенсировало государство.

«Клондайк», реж. Марина Эр Горбач

Фильм «Клондайк» создала украинский режиссер Марина Эр Горбач при поддержке Госкино и Министерства культуры и туризма Турции. Лента описывает события после авиакатастрофы рейса МН17 в селе Грабово Донецкой области. Трагедия малайзийского боинга и война изображаются через призму истории главных героев. Молодая семья ожидает рождения первого ребенка. Женщина отказывается покидать свой дом, даже когда деревню захватывают вооруженные террористы.

По словам автора, эта лента является еще одним поводом привлечь внимание к жизни людей во время войны. Собственно, название фильма является метафорой охватившей Донбасс «лихорадки войны».

«С течением времени после крушения новости и международные СМИ перестали говорить о продолжающейся до сих пор войне в Украине. «Клондайк» рассказывает всего о нескольких днях из жизни семьи во время войны, но для меня важно подчеркивать, что война в Украине была до событий фильма и продолжается после его окончания. Я хотела оставить у зрителя эмоциональный вопрос: как человек жив во время войны? Это то, что больше всего мотивировало меня на создание фильма», – прокомментировала режиссер Марина Эр Горбач.

Фильм получил награду за лучшую режиссуру в категории «Мировое игровое кино» на международном фестивале «Санденс». Лента также является конкурсантом Берлинского кинофестиваля.

«Дом из осколков», реж. Симон Леренг Вильмонт, Азад Сафаров

«Дом из осколков» – это документальный фильм совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии. Режиссер фильма – датский документалист Симон Леренг Вильмонт, линейный продюсер и второй режиссер – украинский журналист Азад Сафаров. В январе фильм признали лучшим документальным фильмом на фестивале «Санденс» в США.

«За последние дни самые крутые профильные американские СМИ написали столько фантастических рецензий на фильм, что наш уровень счастья просто зашкаливает. А самое главное, почти в каждой рецензии на фильм упоминается военная агрессия России против Украины. Для Украины это очень важно, чтобы в мире чем больше говорили и знали», – написал Сафаров на своей странице в Facebook.

«Дом из осколков» рассказывает о социальных работниках, работающих в детском доме для особых детей в прифронтовой зоне Донецкой области. Фильм снимали 2,5 года. В частности, при финансовой поддержке Госкино.

Стоит отметить, что в 2021 году Госкино профинансировало украинский кинематограф на общую сумму 583 тысячи гривен. А нынешняя поддержка кинопроизводства составит 1,7 миллиарда гривен.