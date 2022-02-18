5 причин сделать бустер

18.02.2022 17:00

Более 15,5 миллионов украинцев привились против коронавируса. Около 14,8 миллиона полностью иммунизировались, получив две дозы вакцины. Но со временем эффективность любых препаратов уменьшается, особенно против новых штаммов коронавируса. И, чтобы успешно защититься от инфекции, необходимо получить третью дозу вакцины. Центр общественного мониторинга и контроля собрал пять основных причин в пользу бустерной прививки.

Более длинная защита от COVID-19

В конце 2021 г. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвало страны начать полномасштабную бустерную вакцинацию. Поэтому в начале января Министерство здравоохранения разрешило получить третью дозу всем украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса. По словам медиков, она необходима, чтобы продлить защиту организма. Ведь спустя некоторое время эффективность введенных вакцин слабеет.

Согласно исследованиям ученых, третья доза предотвращает госпитализацию и летальность от COVID-19. Кроме того, она усиливает эффективность прививок против новых штаммов коронавируса.

«Мы получаем все больше данных о реальной эффективности бустера, особенно во время доминирования «Омикрона». Получившие бустерную дозу на 90% защищены от госпитализации. Следовательно, бустер играет важную роль в предупреждении тяжелого течения заболевания, обусловленного этим штаммом», – отметил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Бустерную вакцинацию производят через 6-9 месяцев после второй дозы.

Возможность выбрать другую вакцину

Врачи советуют использовать для бустерной прививки мРНК-вакцины, то есть Pfizer или Moderna. Однако при отсутствии этих препаратов Минздрав позволяет делать третью прививку другой вакциной. Это важное преимущество для людей, имеющих предрассудки к вакцинам определенных производителей. К примеру, кто-то предпочитает только Moderna, а кто-то – Pfizer. Бустерная доза позволяет в этом случае определенную вариативность.

В настоящее время Минздрав утвердил такую схему вакцинации третьей дозой: если первые две дозы получены препаратом Moderna или Pfizer, то бустер – Moderna или Pfizer; если первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер – Moderna или Pfizer; если первые две дозы CoronaVac, то бустер – Pfizer; если первые две дозы по смешанной схеме, то бустер – Moderna или Pfizer.

Дополнительное вознаграждение за вакцинацию

Каждый, кто получил бустер, может загрузить новый COVID-сертификат в «Дии». Для этого необходимо отправить запрос на портале или в приложении «Дия». Это можно сделать сразу в день третьей прививки после того, как вакцинальная бригада введет данные в электронную систему. Сертификат будет действовать 270 дней. А с 14 марта владельцы бустерных сертификатов смогут получить дополнительные 500 грн «еПоддержки».

«Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19 – могут скачать новый COVID-сертификат, – заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко. – Увеличение процента вакцинированных украинцев позволит нам с большей уверенностью смотреть в будущее».

Возможность путешествовать

По новым правилам срок действия «зеленого» сертификата сокращен с 365 до 270 дней. Поэтому если человек вакцинировался в мае, то в марте его COVID-сертификат уже не будет действовать. И границы большинства стран будут закрыты. Более того, некоторые страны уже требуют при въезде не две, а три дозы вакцины от коронавируса. Так что бустерная вакцинация не только защищает здоровье, но и позволяет путешествовать.

Следует заметить, что за границей COVID-сертификат после бустерной дозы будет действовать с 14 дня с даты прививки. Украинцы могут оформить как электронный сертификат в «Дии», так и бумажное Международное свидетельство о вакцинации.

Без очередей и суеты

Сейчас об обязательной бустерной вакцинации против коронавируса в Украине речь не идет.

«Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл состоит в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от «Омикрона» и тяжелого течения болезни», – заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Но ввиду глобальных тенденций третья доза может стать вполне реальным требованием в будущем. И вокруг вакцинации снова возникнет ажиотаж, как это было осенью, когда COVID-сертификаты стали пропуском в транспорт и публичные места.

Сейчас бустерная вакцинация – это скорее внутренняя обязанность, а не внешнее принуждение. Тот, кто сознательно сделал первую и вторую прививку, должен позаботиться и о дальнейшей защите, получив третью дозу вакцины. И сейчас это можно сделать быстро, без очередей и суеты.