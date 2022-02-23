Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?

23.02.2022 18:00

Современная Украина идет по пути урбанизации. Города растут, а села все больше приходят в упадок. Противопоставление городского и сельского становится все более контрастным, а темп жизни – более быстрым. Как современные тенденции меняют сельскую демографию и что с этим сделать, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Проблемы украинского села

Украинское село переживает настоящий демографический кризис. По данным Института экономики и прогнозирования НАН, за 10 лет численность сельского населения сократилась на 16%. Больше всего в Черниговской, Сумской, Винницкой, Кировоградской и Харьковской областях. Смертность в сельской местности в несколько раз превышает рождаемость, а трудовая эмиграция молодежи только набирает обороты. Все больше жителей уезжают не только в большие города Украины, но и за границу.

Эксперты говорят, что это не только украинская проблема, но и мировая тенденция к урбанизации. По всему миру наблюдается тяга к большим городам. Но изменить ситуацию можно через улучшение условий труда и проживания на селе. Так, в Швейцарии за переезд в село на постоянное место жительства предлагают деньги, в Италии – землю.

Развитие сельских территорий в Украине также нуждается в поддержке. Эксперты говорят, что оно должно базироваться как на экономической, так и социальной составляющей. Государство должно ввести лучшую систему помощи при рождении детей в селе и поддержку молодых семей. Отдельно следует стимулировать украинцев строить свое жилье в сельской местности. Для этого уже работает программа льготных кредитов, которую нужно расширять и популяризировать.

Кредит на собственный дом

В Украине работает программа поддержки строительства в селе «Собственный дом». Она существует с 1997 года, а с 2010 финансируется из спецфонда госбюджета за счет возврата ранее полученных кредитов, а также средств местных бюджетов.

Согласно ее условиям, житель села может взять льготный кредит на жилье. Денежные средства можно потратить на строительство, достройку, покупку или инженерное обеспечение жилья. Деньги предоставляются сроком до 20 лет, а молодым семьям, в которых возраст мужа и жены не превышает 35 лет – до 30 лет. Процентная ставка составляет 3% годовых.

Предельный размер кредита: до 400 тыс. грн – для нового строительства, до 300 тыс. грн – для приобретения жилья, до 250 тыс. грн – для реконструкции, достройки незавершенного строительства, до 100 тыс. грн – для сооружения инженерных сетей, подключение их к имеющимся коммуникациям. В 2020 году ссуды в рамках программы получили 1388 семей, в 2021 – еще 1126 семей.

«На сегодняшний день программа «Собственный дом» едва ли не единственная в Украине, которая создает условия для обеспечения жильем сельского населения. Следовательно, спрос на такие льготные кредиты высок, ведь для многих сельских жителей эта программа является реальным шансом получить собственное жилье или улучшить условия проживания. В 2022 году она продолжается. На ее реализацию в спецфонде госбюджета предусмотрено 38,96 млн гривен», – отмечает заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Детали займов

В целом ссуда доступна для любого жителя села, желающего приобрести или построить собственный дом. Но кредит могут взять также горожане, желающие переселиться в сельскую местность. Для этого они должны подтвердить свою платежеспособность и жить в селе. Воспользоваться программой могут участники АТО, переселенцы и многодетные семьи. Эти категории могут получить дополнительные льготы.

Важно знать, что программа реализуется через фонды поддержки жилищного строительства при ОГА. Такие региональные фонды действуют во всех областях Украины. Для участия в программе нужно подать пакет документов именно в эти фонды. В него входит: заявление на имя главы фонда, оригиналы и копии паспортов и идентификационных кодов всех членов семьи, справка с места проживания семьи, технический паспорт или свидетельство о праве собственности на дом, где зарегистрирован заемщик или решение о нахождении на квартирном учете получение жилья.

Также нужно подать справки о трудоустройстве, доходах, наличии или отсутствии собственного жилья или земельного участка. Если кредит оформляется на покупку жилья, требуется заявление от продавца о согласии на продажу жилья и нотариально-удостоверенная копия договора купли-продажи жилья.

Эксперты соглашаются, что, прежде всего, кредитная программа будет интересна жителям сел, но есть надежды и на приток новых жителей. Особенно это вкладывается в современную философию дауншифтинга, то есть замедления и изменения стрессового образа жизни в городе на более спокойный ритм. Переезд в село – это удачный вариант.