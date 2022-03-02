Хакери з усього світу оголосили війну Путіну

02.03.2022 17:00

Київська команда інженерів кібербезпеки долучається до кібервійськ України.

Хакери з усього світу вже надсилають команді HackenProof повідомлення про можливості експлуатувати російські сайти та викачати інформацію про поплічників диктаторського режиму. Тепер це можна зробити централізовано і подати репорт про вразливості цифрової інфраструктури, російських медіа, транспортних систем, держорганів та інших сайтів.

Інформація, отримана через програму, буде використовуватись проти агресора етичними хакерами компанії і їхніми колегами по всьому світі, які зголосилися протистояти захопленню України.

ДЕТАЛІ.

ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ: Якщо не маєте достатньої технічної підготовки, щоб знаходити необхідну інформацію, ви можете ділитися інформацією онлайн, шерити в спільнотах та соцмедіа, щоб про це дізналися спеціалісти з кібербезпеки і долучилися до програми.

Більше того, ви можете запустити DDoS-атаку на прорагандистські ресурси прямо зі свого комп’ютера.

ІНСТРУКЦІЯ.

Заходьте на канали HackenProof в твіттері — ми будемо публікувати пости англійською мовою, які можна розповсюджувати онлайн на платформах де багато закордонних спеціалістів. Давайте привернемо увагу світу до нас і переможемо війну разом!