Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни

02.04.2022 11:00

Норвезька рада у справах біженців в Україні після початку активних бойових дій на території України 24.02.2022 року продовжує працювати для надання допомоги постраждалому населенню. Наразі продовжує роботу програма ICLA, напрямок якої інформування, консультування та правова допомога. Допомога надається через телефонну «гарячу лінію» 0800302007, через додаток Viber +380678294435 та через електронну пошту [email protected] щоденно (включно неробочі дні) з 8:00 до 18:00. У разі, якщо звернення на «гарячу лінію» надійшло у неробочий час, воно фіксується та надається співробітнику організації, який зв’яжеться із бенефіціаром протягом робочого часу.



Інформація та правова допомога надається з таких тем:

- інформація про евакуацію з міст

- перетин державного кордону україни

- проживання або перебування у сусідніх країнах

- перевезення по україні та до сусідніх країн

- отримання гуманітарної, медичної, психологічної допомоги

- отримання тимчасового захисту або статусу біженця

- підготовчі дії для отримання компенсації за зруйноване житло

- отримання статусу внутрішньо переміщеної особи

- пенсії та інші соціальні виплати

- отримання паспорта (вперше або заміна)

- отримання свідоцтва про народження/смерть, якщо цей факт стався на непідконтрольній уряду україни території

- правові питання, що стосуються непідконтрольної уряду україни території, та інші питання, пов'язані з конфліктом та переміщенням населення



Звертайтеся:

- «гаряча» лінія NRC: 0 800 302 007

- електронна пошта: [email protected]

- viber: 067 829 4435

- skype: норвезька рада у справах біженців безоплатна правова допомога/[email protected]



* усі послуги надаються безкоштовно

* організація не надає допомогу у виді безпосереднього сприяння в переміщенні в інші країни