Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати

02.05.2022 15:00

Цього року провести зовнішнє незалежне оцінювання випускників, як раніше, не вдасться. Через повномасштабне вторгнення Росії багато українських школярів були змушені покинути свої домівки і школи. У частині регіонів організувати традиційне ЗНО неможливо, оскільки це дуже небезпечно. В умовах війни здоров’я і життя випускників є набагато ціннішими за іспити чи бали в атестаті.Щоб усі абітурієнти мали рівні можливості, Міністерство освіти і науки спростило вимоги до цьогорічного вступу. До чого готуватися одинадцятикласникам, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.

Національний мультипредметний тест замість ЗНО

У 2022 році випускники шкіл складуть лише один підсумковий іспит – національний мультипредметний тест (НМТ). Таке рішення було запропоноване Міністерством освіти і науки та ухвалене парламентом.

«Ми фактично дали зелене світло переформатуванню вступу до закладів вищої освіти. Ми розуміємо, що зараз просто неможливо на великій частині територій провести якісно ЗНО», –заявив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко під час онлайн-брифінгу у Медіацентрі «Україна».

За інформацією Міносвіти, національний мультипредметний тест складатиметься із трьох дисциплін: української мови, математики та історії України. З кожного предмету буде по 20 питань. Загалом іспит триватиме 80 хвилин.

МОН планує провести іспит у формі онлайн-тестування в навчальних закладах. Фізична присутність учасників обов’язкова. Міністр освіти Сергій Шкарлет допускає можливість дистанційної участі, але лише за умови, коли технології дозволять чітко ідентифікувати особу.

28 спроб скласти тест

Як і раніше, для складання іспиту передбачено три екзаменаційні сесії: основну, додаткову (липень) і спеціальну (серпень).Цьогорічна відмінність полягає в тому, що тестування можна буде пройти впродовж двох тижнів, не рахуючи додаткову сесію. Й учасники матимуть 28 спроб, щоб скласти НМТ.

«Ми будем намагатись зробити три сесії для того, щоб охопити максимальну кількість вступників. Всього діти будуть мати можливість зареєтруватися на 28 спроб, тобто двічі на день», – зазначив vіністр освіти Сергій Шкарлету Медіацентрі «Україна».

Голова Комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак пояснив, що велика кількість спроб пов’язана із можливими повітряними тривогами чи обстрілами. Причому «щодня іспити будуть оновлюватися (змінюватися завдання) для того, щоб не було можливості недоброчесно скласти іспит».

Варто зауважити, що учасники матимуть лише одну спробу із зарахуванням результату. Тобто спробувати ще раз заради вищих балів можливості не буде. Щоб підготувати випускників до іспиту, МОН планує провести пробне НМТ в онлайн-форматі у червні.

Безпека під час іспитів

Один із найбільших викликів тестування цього року – безпека його проведення. Центри тестування розташовуватимуть у школах, де є укриття, у безпечних регіонах. На тимчасово окупованих територіях іспити проводитися не будуть. Випускникам доведеться приїхати у пункт тестування на підконтрольну уряду територію.

За інформацією МОН, іспит призупинятимуть на час повітряної тривоги. Усі учасники матимуть можливість перейти у бомбосховище. Після відбою повітряної тривоги тестування продовжиться.

Абітурієнти, які через війну виїхали з України, зможуть взяти участь в НМТ за кордоном. У столицях країн ЄС або їхніх університетах будуть розміщені пункти тестування.

Спрощена процедура вступу

Цього року зарахування до вищих навчальних закладіввідбуватиметься за спрощеною процедурою. Для вступу на бакалаврат необхідно буде подати заяву, мотиваційний лист і результати національного мультипредметного тесту. На контракту форму навчання буде достатньо лише заяви і мотиваційного листа. Для вступу на творчі спеціальності потрібно буде подати мотиваційний лист і пройти творчий конкурс.

Рейтинг абітурієнтів з однаковою кількістю балів визначатиме мотиваційний лист. Тому до його написання слід поставитися серйозно. Не братимуться до уваги середній бал атестату, медалі чи призові місця на олімпіадах.

Пільги при вступі матимуть військовослужбовці, добровольці батальйонів територіальної оборони, рятувальники і правоохоронці, які брали участь у війні.

Пріоритетними будуть військові і правоохоронні спеціальності, а також набори до закладів профтехосвіти.