У пошуках пального. Що відбувається на заправках?

17.05.2022 10:00

Сьогодні українські водії проходять справжній квест, щоб заправити авто пальним. Більшість заправок зачинені, а ті, що мають бензин, продають його по 10-20 літрів в одні руки. Подекуди ціна сягає понад 60 грн за літр, але навіть до такого місця тягнеться довжелезна черга. Що відбувається і коли очікувати завершення дефіциту пального? Відповіді шукав Центр громадського моніторингу та контролю.

Звідки дефіцит пального?

Як зазначають експерти, до війни більшість пального Україна імпортувала із Білорусі та Росії через морські порти. З початком війни ці ринки, як і морські шляхи, для нашої країни зникли. Російські війська заблокували всі виходи України до моря.

Росія також навмисно знищила запаси пального, які були в Україні. За підрахунками KSE Institute, ворожі ракети зруйнували 27 нафтобаз у різних регіонах. Крім того, росіяни розбомбили Кременчуцький нафтопереробний завод – найбільше підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні. Завод забезпечував понад третину всього українського ринку пального.

«Зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну та Східну Україну у логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють із європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України», – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «РБК-Україна».

Експорт з Європи значно дорожчий логістично, тому раніше не використовувася, наголошують експерти. Однак зараз немає іншого виходу. У березні українські компанії уклали перші контракти з європейськими постачальниками, але питання доставки пального в Україну залишилося.

На думку енергетичного експерта Сергія Куюна, «проблема лежить не в комерційній площині, без політичного сприяння урядів європейських країн ця задача вирішується складно». Фахівці також вказують на недостатню кількість цистерн, які відповідають європейським вимогам.

Чому не працює держрегулювання цін?

Наразі уряд регулює ціни на пальне, відповідно до постанови, яка була увалена ще через пандемію COVID-19. Відповідно до рішення Мінекономіки від 5 травня 2022 року, середня вартість 1 літра дизельного палива становить 35,63 гривень, а 1 літра бензину – 31,19 гривень. Додаючи максимально дозволену націнку, економісти зазначають, що ціна «дизелю» не повинна перевищувати 42,63 грн/л, а бензину – 37,69 грн/л.

Однак реальні ціни на заправках значно вищі. За словами водіїв, вартість бензину подекуди сягає 60 грн/л. У багатьох місцях приймають лише готівку і не видають чеки. Дехто продає бензин приховано, не показуючи ціну на табло.

«Хтось відкрито це робить, хтось завуальовано, коли на табло немає бензину, але якщо під’їдеш, то через якийсь застосунок можна придбати, але дорожче. Хтось ставить на табло регульовану ціну, а приходиш на касу, кажуть «регульована» – це ми вам чек дамо, а ще 6-7 гривень доплатіть через застосунок», – розповів у Медіацентрі Україна експерт з енергетичних питань Сергій Куюн.

За його словами, завищують ціни невеликі торговельні мережі, але не тільки. Є багато таких, що продають пальне в роздріб за гуртовими цінами. Гуртову ціну держава не регулює, тому власники АЗС мають лазівки для спекуляцій.

Коли зникне ажіотаж на бензин?

Голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус прогнозує, що проблеми із пальним підуть на спад вже у травні. Експерт Сергій Куюн вважає, що суттєво ситуація покращиться вже влітку.

«Потрібен час, щоб це пальне приїхало. Але до червня маємо вийти на режим, коли будуть збільшені ліміти до 20-30 літрів на споживача. А повністю побудувати надійну систему постачання вдасться впродовж найближчих 2 місяців», – вважає Куюн.

Водночас, на думку екс-голови правління НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва, стабілізувати ситуацію із пальним може зняття цінових обмежень на преміальний бензин. За його словами, зараз трейдери відмовляють працювати собі у збиток, тому преміальний бензин не імпортується. Якщо зняти держрегулювання з цього сегменту, то можна збільшити обсяги бензину в Україні.

Також Коболєв вважає, що потрібно відновити роботу хоча б одного українського нафтопереробного заводу далеко від лінії фронту.

«Теоретично такий НПЗ міг би запрацювати, якби для цього створили безпечні умови. Також заводу потрібно було б надати пріоритетне право постачання на український ринок в таких обсягах, які гарантують відсутність збитків. Адже постійний імпорт палива в обсягах, які ми зараз намагаємося досягнути, дуже важко підтримувати», – заявив колишній голова правління НАК «Нафтогаз» під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Якщо обставини не зміняться, експерти прогнозують перебої з постачанням бензину і дизпалива до кінця червня. А зважаючи на ажіотаж населення, черги на АЗС зникнуть не одразу після відновлення постачання.