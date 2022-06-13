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Slots City – огляд ліцензованого казино України
Слотс Сити онлайн – молоде казино, створене лише у 2021 році. Ігровий клуб належить українській компанії ТОВ «Геймдев». Працює оператор на основі ліцензії КРАІЛ. Клієнтам тут пропонують гру не лише онлайн на гривні, а й вигідні бонуси. Своїми ключовими перевагами оператор називає цілодобове обслуговування клієнтів, VIP-сервіс, тільки ліцензійний софт та щоденні переможці. Усі деталі казино розглянемо у подробицях експертного огляду.
Офіційний сайт Slots City казино
Дизайн офіційного сайту казино Слотс Сіті виконаний у стилі елітних наземних ігрових клубів, із чорним фоном та золотими акцентами. По центру у верхній частині головної сторінки відображається золотий логотип закладу. Справа від нього – кнопки входу та авторизації через Google.
Ліворуч – розділи з іграми, акціями та наземними залами, а також меню із вкладками:
• Гральна зала;
• Турніри;
• Акції;
• Бонуси;
• Наземні зали;
• Допомога 24/7;
• Питання відповідь;
• Блог;
• Контакти служби підтримки;
• Зміна мови.
Далі йде широка смуга з банерами-пропозиціями, на кожному з яких зображені реальні люди у тематичних декораціях. По центру знаходиться лобі ігрового залу, картки з актуальними бонусами та акціями.
І в самій нижній частині сайту СлотСити онлайн казино ви побачите:
• ще один логотип закладу;
• контакти служби підтримки;
• логотипи Visa/MasterCard та SSL-шифрування;
• переходи у розділи з ігровим залом, турнірами та адресами наземних залів;
• розділи допомоги клієнтам – «FAQ», «Служба підтримки»;
• інформаційні розділи: "Політика конфіденційності", "Знай свого клієнта", "Відповідальна гра", "Правила та умови", "Правила гри".
Реєстрація та грошові операції на сайті
Для створення облікового запису слід натиснути на кнопку "Вхід" у шапці сайту. Далі під полями для входу знаходиться кнопка «Реєстрація за 10 секунд». Процес реєстрації у Слотсити дійсно дуже швидкий і простий. Потрібно лише:
• вказати email або номер телефону;
• придумати пароль;
• підтвердити, що вам виповнився 21 рік і ви згодні з Правилами.
Також можна авторизуватись через Google. Клік по кнопці «Реєстрація» одразу перенаправить вас до «Каси». Тут представлені вкладки «Поповнення» та «Вивід». Доступні способи оплати:
• Visa;
• MasterCard;
• Monobank та Приват24.
Мінімальна сума поповнення для клієнтів SlotsCity – 100 гривень. Для успішної виплати потрібно підтвердити електронну адресу, телефон, а також подати документи для підтвердження особистості. Кошти виплачуються на ту саму картку, з якою було поповнено рахунок. Розмір мінімальної виплати – 200 гривень.
Бонуси та акції Slots City Casino
Одразу після реєстрації гравця чекає вітальний пакет у розмірі 35 000 гривень та 250 фріспінів. Він складається з цілої групи бонусів на перший, другий, третій, п'ятий та сьомий депозити.
Розмір заохочення при цьому залежить від суми депозиту, зробленого гравцем:
• 50% на депозит від 100 гривень (максимальна сума бонусу – 150 гривень);
• 75% + 25 фріспінів на депозит від 300 гривень (подарунок – до 1500 гривень);
• 100% + 50 FS на депозит від 500 гривень (до 7000 гривень).
Усі актуальні пропозиції на сайті Slotscity Ua представлені у розділі «Акції». У цьому ж розділі рекламується Slots City Show (YouTube-канал проекту) та розповідається про офіційну ліцензію та гарантію чесної гри.
Ігрові автомати та провайдери у Slots City
В ігровому залі Слотс Сіті представлено понад 2 тисяч ігор від 22 брендів. Софт поставляють досить відомі провайдери:
• Evolution;
• Bet2Tech;
• Spinomenal;
• Quickspin;
• Microgaming;
• Thunderkick;
• Booongo;
• Playson та ін.
Ігровий зал розділений на категорії:
• Топ;
• Слоти;
• Live;
• Столи;
• Новинки;
• Обране.
Грати можна і на реальні гроші, і в безкоштовному демо режимі. У розділі «Правила ігор» ви можете познайомитися з усіма подробицями та особливостями геймплею в казино Slots City. Дуже корисно для тих, хто тільки починає свій шлях у гемблінгу.
Теги: казино, игровые автоматы, сайт, онлайн
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- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
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