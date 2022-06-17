Обзор на онлайн казино Вавада

17.06.2022 17:00

Сегодня мы решили рассказать вам об онлайн-казино Вавада. Игорному проекту уже 4 года, и недавно он расширился. Vavada работает под эгидой Игорной комиссии Кюрасао. CuracaoEGaming работает с 1996 года, всего через три года после запуска первого игрового автомата от Microgaming. Номер выданной лицензии: № 8048/ЯЗ2017-035.

Казино Вавада пользуется огромным спросом среди геймеров из Украины благодаря своему высокому качеству большому ассортименту игротеки, интересным бонусам, быстрым платежам и возможности вносить депозиты и выводить выигрыши в национальной валюте — гривне.

Особенности официального сайта Вавада казино

Первое, что игрок обычно узнает о сайте Вавада казино, — это система лояльности. Бонусы за регистрацию в онлайн-казино:

● 100 бесплатных вращений в слоте RazorShark от популярной британской студии-разработчика PushGaming

● 100% от суммы первого депозита

Программа лояльности продумана с учетом пользовательского пути игроков. Чем больше ставок делает игрок в месяц, тем больше ему дает заведение. Есть 6 статусов, которые нужно подтверждать каждый месяц. Если в конце месяца у игрока возникает дефицит, он получает 10% от проигранной суммы обратно на бонусный счет.

Преимуществом заведения является грамотно оформленный сайт. Страницы загружаются быстро. Весь игровой контент логично разделен на 4 блога. Приятным сюрпризом стало то, что весь рекламный ресурс умещается в один баннер вверху страницы. Баннер рекламирует популярные слоты/турниры/приветственные призы. Есть удобная система фильтров, с помощью которой вы найдете игру любимого бренда. Есть также теги HIT/NEW, которые обозначают самый популярный слот и новейший в отрасли соответственно. В оформлении используются серые тона, которые не отвлекают от игрового процесса, позволяя сконцентрироваться. Отдельного слова заслуживает процесс создания личного кабинета.

Особенности регистрации в онлайн казино Вавада

Игрокам казино Vavada потребуется всего пара кликов, чтобы зарегистрироваться на Vavada. Обычно заведение просит игрока заполнить ненужные строки данных. Здесь вам нужно только придумать безопасный логин/пароль, выбрать валюту и поставить галочку «Я согласен с условиями».

Регистрация по телефону

Для регистрации по номеру телефона необходимо зайти на сайт, нажать «Регистрация» и заполнить поля:

● Логин – номер телефона.

● Пароль.

● Валюта.

Регистрация по электронной почте

Если вы регистрируетесь по электронной почте, вы указываете:

● логин – адрес электронной почты;

● пароль;

● валюта.

Никаких документов для начала работы не требуется. Сайт не требует скан паспорта сразу после регистрации. Почтовый ящик или номер телефона, который вам понадобится для восстановления пароля. Если вы забыли пароль, просто укажите данные, которые вы указывали при входе.

Каталог азартных игр казино Вавада

Команде онлайн казино Vavada удалось собрать поистине великолепную коллекцию. Более 3000 машин на одной площадке. Эмуляторы любой тематики: особняки вампиров, монгольские равнины, забытые цивилизации или классическая для игровых автоматов фруктовая тематика.

Для любителей азартных игр по традиции есть отдельный раздел «стол». Если вам нравится рулетка, блэкджек, покер, вам только сюда. Здесь собраны не только европейские азартные развлечения. Есть азиатские рискованные игры: сикбо, кено.

Отдельным преимуществом казино Вавада станет наличие на ресурсе живых игр. На сегодняшний день это самый захватывающий опыт, который может дать вам виртуальное заведение. Покер, рулетка или монополия теперь доступны, не выходя из собственного дома. Это особенно важно в период эпидемии коронавируса. При написании наших статей мы всегда обращаем внимание на наличие живых игр, ведь это дополнительная гарантия честности. Контент игры с живым дилером — дорогое удовольствие.

Сайт сотрудничает с известными разработчиками программного обеспечения. Среди названий:

● Microgaming, бренд, которому принадлежит создание первого онлайн-слота.

● Шведские компании Yggdrassil, NetEnt, Quickspin и многие другие.

Все программное обеспечение проверяется eCOGRA. Базируется независимое британское агентство по тестированию.