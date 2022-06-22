Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор

22.06.2022 13:00

Казино Вбет почало працювати у 2015 році. До цього діяльність компанії була орієнтована на ринок букмекерських послуг. Діяльність регламентується ліцензією, яка видана комісією Кюрасао. Регулятор постійно перевіряє послуги на відповідність стандартам. Політика ігрового залу насамперед орієнтована на країни СНД. Для вибору грального автомата необхідно перейти на сайт https://geneva.lviv.ua/vbet-casino/.

Офіційний сайт Вбет та його особливості

Офіційний сайт казино відрізняється стильним дизайном, у якому переважають темні відтінки. Зрозумілий інтерфейс дозволяє швидко знайти потрібну інформацію. Навігаційне меню включає наступні розділи:

• live-казино;

• покер;

• промо;

• ігри.

Інформаційне вікно з розміром джекпоту розміщено під банером. Для зручності користувачів офіційний сайт перекладенийдекількома мовами. Власники смартфонів зможуть грати у слоти через мобільну версію. Вона запускається автоматично тому не потрібно завантажувати мобільний додаток.

Бонуси та інші подарунки від казино Вбет

Онлайн-казино роздає подарунки всім користувачам, які грають на гроші. Щоб отримати вітальний бонусний пакет необхідно створити аккаунт і поповнити рахунок. Вітальний бонус розподіляється наступним чином:

1. 100% на рахунок та 100 фриспінів.

2. Нарахування на друге поповнення становить 50% на депозит та 100 фриспінів.

3. Презент на третій депозит становитиме 125% та 100 безкоштовних обертань.

Для активації бонусів необхідно перейти в особистий кабінет. Показник вейджера складає x35. Якщо гравці беруть участь у програмі лояльності, то зможуть претендувати на повернення витрачених грошей на гру. Програма лояльності відкриває додаткові можливості для професійного та матеріального зростання.

Створення ігрового рахунку у казино

Отримати повноцінний доступ до ігрового порталу можна лише після реєстрації. Ігровий клуб пропонує клієнтам швидку та просту процедуру реєстрації. Якщо вже є обліковий запис у букмекерській конторі, то повторно реєструватися для гри в казино не потрібно. Створення рахунку у казино складається з наступних етапів:

1. Натисніть кнопку «Реєстрація».

2. Вкажіть ім'я та надайте актуальний email.

3. Вигадайте унікальний пароль.

4. Виберіть країну перебування та валюту рахунку.

Після заповнення всіх полів необхідно пройти верифікацію. Перевірка особи передбачає надання особистих документів. Співробітники казино перевірять цю інформацію протягом кількох днів. Після цього можна поповнювати рахунок та виводити гроші.

Поповнення рахунку та виведення грошей у казино Вбет

На офіційному сайті казино є кілька ігрових валют. На території України дозволяється поповнювати рахунок лише у гривнях. В інших країнах немає жодних обмежень. Сума мінімального депозиту в ігровому залі становить лише 10 гривень. Для поповнення рахунку або виведення грошей геймери з України найчастіше вибирають наступні інструменти:

1. Банківські картки.

2. Приват24, Monobank.

3. AdvCash, ApplePay, GooglePay.

4. Популярні криптовалюти.

Гроші зараховуються на ігровий рахунок миттєво. Тривалість зняття коштів залежить від вибраного інструменту. У середньому виплати займають від 1 до 3 днів. Якщо не вдається забрати гроші необхідно зв'язатися зі службою підтримки.