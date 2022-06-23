Огляд на онлайн казино Фан Спорт

23.06.2022 12:00

Говорячи коротко, компанія «Фан-Спорт» — це азартно-розважальний майданчик, котрий пропонує своїм клієнтам послуги ставок на спорт та ігрових автоматів. Fan Sport casino працює на основі міжнародної ліцензії Кюрасао, що вказує на високий рівень якості та відповідність до загальноприйнятих вимог. Тому геймери можуть без будь-якого ризику та страху користуватися послугами, а також розраховувати на швидкі виплати.

Історія

Батьківщина компанії – Україна. На території цієї країни у 2016 році відбувся запуск бренду, а разом із цим і мережі, що складалася з 45 пунктів, призначених для створення ставок. Проте роком пізніше, тобто у 2017-му, сталася відмова від ППС та перехід у режим онлайн.

Інтерфейс офіційного сайту "Фан-Спорт"

Не можна сказати, що інтерфейс відрізняється легкістю та простотою розуміння, зате він відкриває користувачам доступ до великої кількості функцій. У верхній частині представлені посилання на соціальні мережі, а також є кнопка входу та реєстрації, є інформація про баланс користувача.

Трохи нижче представлено головне меню. У ньому неважко відстежити лінії, промо-пропозиції, а також вибрати слот, що цікавить, пограти з «живим» дилером і знайти інші розваги. Трохи нижче є рекламні банери. Ліворуч від них – види спорту та кількість різних напрямків. Справа – все про ставки.

Але оскільки нас цікавить саме казино, варто перейти у відповідний розділ, обравши його на панелі зверху. У вкладці «слоти» можна ознайомитися зі списком «одноруких бандитів» та вибрати потрібний варіант відповідно до тематики та умов.

На сайті представлена зручна форма пошуку та система фільтрів. Якщо хочеться пограти з живим круп'є, варто звернути увагу на розділ live-казино. У ньому також представлений великий вибір розваг на будь-який смак та колір.

Мобільна версія та додаток

Щоб робити ставки з мобільного пристрою, потрібно здійснити перехід на мобільну версію, яка за функціоналом нічим не поступається стандартному формату.

Клієнти зможуть користуватися системою з мобільного пристрою – планшета, смартфона чи айфону. У верхньому меню десктопної версії є значок зі смартфоном. Потрібно натиснути на нього, щоб опинитися на сторінці з програмами для мобільних телефонів, котрі працюють на наступних операційних системах:

● iOS,

● Android.

Там же їх можна завантажити та встановити. Варто розуміти, що не всі мобільні програми працюють, деякі з них ведуть на сайти шахраїв. Тому посилання рекомендується брати на перевірених ресурсах – на офіційному сайті або через службу техпідтримки.

У що грати у «Фан-Спорт»?

Заклад пропонує різноманітність ігор, хоча їхня частина припадає на ставки.

● Живі ігри. Це змагання з живим круп'є. Перевага розглянутого рішення полягає в чесності та прозорості ігрового процесу. На увагу заслуговує окремий live-розділ, який містить велику кількість подій, що транслюються в рамках прямого ефіру. Ті змагання, які з якоїсь причини не опинилися в плей-листі, можна переглянути в інфографіці.

● Відеослоти. У закладі представлено кілька десятків гральних автоматів різних тематик. Це такі напрямки, як подорожі, пригоди, історія, фрукти.

● Настільні ігри. Для любителів азарту передбачений покер та рулетка, також можна пограти в блекджек, баккара. Майже всі ці ігри надають можливість взаємодії з live-круп’є.

У закладі представлені пристрої від таких відомих виробників, як Майкрогеймінг, НетЕнт, Еволюшн та ін. Їх список періодично змінюється через регулярне оновлення та поповнення.

Реєстрація та верифікація у казино

Ця процедура є стандартною і не потребує суттєвих витрат за часом. Найкраще діяти в один клік, хоча можна потрапити на сайт через номер телефону, електронну пошту або соцмережу/месенджер.

Щоб зняти виграш, знадобиться проходження процедури верифікації. Для цього знадобиться паспорт, а також зазначення основних даних із нього. Хоча розпочинати процес гри можна без ідентифікації особистості.