Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому

07.07.2022 17:00

До 90-річчя Донецької області представники та волонтери громадських організацій Донеччини запросили мешканців Хмельницького та переселенців на пікнік у парку. Разом вони на вогнищі зварили 250 порцій українського борщу в рамках челенджу “Донеччина смакує борщ” від Донецької обласної державної адміністрації.

“Ми хотіли об’єднати переселенців та мешканців Хмельниччини, інтегрувати наших рідних вихідців з Донецької області у нове для місто. А що краще об’єднує українців, як не борщ? Ще й 2 класних інфоповоди збіглося: день народження області та визнання борщу культурною спадщиною ЮНЕСКО”, - розказує організатор зустрічі та керівник ГС “Асоціація гуманітарний штаб “Все буде добре” Ярослав Бойко.

Поки варився борщик, для малечі влаштували арт-зону для малювання, для підлітків спортивні змагання, а для родин квести, де вони отримували подарунки.

Захід організували ГС “Асоціація гуманітарний штаб “Все буде добре”, ГО “Клуб рибалок України”, Тато Хаб, Молодіжна рада при Донецькій обласній державній адміністрації, ГО "Молодіжний Схід" , ГО “Заходи”, ГО "Союз молоді "Вперед — у майбутнє", Донецька обласна державна адміністрація.