Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"

03.08.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"

Всіх хто евакуюється у Кировоградську область забезпечать безкоштовним житлом у приймаючих громадах,  продуктовими наборами швидкого приготування із розрахунку на 5 днів, нададуть швидку грошову допомогу у розмірі 75 Євро шляхом переказу (людина може отримати, як готівку так і на картку) від Всесвітньої продовольчої програми.
Також по прибуттю буде надана одноразова допомога в розмірі 3000 грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 грн на кожного дорослого віком від 18 років.
Ви будете забезпечені продуктовими наборами по приїзду на місця тимчасового перебування протягом кількох днів, а СМС з переказом кожен евакуйований отримає після того як правильно надасть свої ПІБ та телефон спеціалістам.
Також під час відправлення з ЖД Покровську волонтерами  «World Central Kitchen» та «ВсеБудеДобре»  вам буде надана харчова допомога у подорож.
Також у містах компактного проживання вас забезпечать безкоштовним харчуванням та гуманітарню допомогою на довгостроковий період.
Телефони для запису на евакуацію!

  • Костянтинівка +380934201883
  • Часів Яр +380997120359
  • Краматорськ +380994156554
  • Соледар +380953856071
  • Миколаївка  +380508148545
  • Горяча лінія для всіх громад : +380 98 890 3318

Для запису на евакуацію тяжко хворих і людей з інвалідністю :

  • +38 099 710 48 72
  • +38 099 311 53 36
  • +38 099 311 53 14
  • +38 096 108 60 48
  • +38 096 108 52 24

Евакуюйтесь не втрачайте можливість врятувати своє життя!



Теги: Донбасс, эвакуация, Кировоградская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх