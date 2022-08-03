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УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"
Всіх хто евакуюється у Кировоградську область забезпечать безкоштовним житлом у приймаючих громадах, продуктовими наборами швидкого приготування із розрахунку на 5 днів, нададуть швидку грошову допомогу у розмірі 75 Євро шляхом переказу (людина може отримати, як готівку так і на картку) від Всесвітньої продовольчої програми.
Також по прибуттю буде надана одноразова допомога в розмірі 3000 грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 грн на кожного дорослого віком від 18 років.
Ви будете забезпечені продуктовими наборами по приїзду на місця тимчасового перебування протягом кількох днів, а СМС з переказом кожен евакуйований отримає після того як правильно надасть свої ПІБ та телефон спеціалістам.
Також під час відправлення з ЖД Покровську волонтерами «World Central Kitchen» та «ВсеБудеДобре» вам буде надана харчова допомога у подорож.
Також у містах компактного проживання вас забезпечать безкоштовним харчуванням та гуманітарню допомогою на довгостроковий період.
Телефони для запису на евакуацію!
- Костянтинівка +380934201883
- Часів Яр +380997120359
- Краматорськ +380994156554
- Соледар +380953856071
- Миколаївка +380508148545
- Горяча лінія для всіх громад : +380 98 890 3318
Для запису на евакуацію тяжко хворих і людей з інвалідністю :
- +38 099 710 48 72
- +38 099 311 53 36
- +38 099 311 53 14
- +38 096 108 60 48
- +38 096 108 52 24
Евакуюйтесь не втрачайте можливість врятувати своє життя!
Теги: Донбасс, эвакуация, Кировоградская область
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины
- В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети
- В Дружковка задержали 35-летнего корректировщика огня рашистов
- В ЛугОВА опубликовали адреса гуманитарных хабов для переселенцев из области
- В Торецке 8 человек погибли в результате обстрела рашистов
- В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Кабмин определил регионы для эвакуации жителей Донетчины