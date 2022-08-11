Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?

11.08.2022 11:00

Поточний курс валют є шокуючим для українців, однак реальним для бізнесу, який працює в умовах війни. Що буде далі з гривнею тачи виправдані останні рішення Нацбанку– розбирався Центр громадського моніторингу і контролю.

Чому виріс курс

Нова хвиля росту курсу долара на готівковому ринку почалася після того, як 21 липня Національний банк вирішив вперше з 24 лютого підвищити офіційний курс валют – до 36,57 грн за долар.Своє рішення в Нацбанку пояснили тим, що в українській та світовій економіці відбулися суттєві зміни, через що подальша фіксація курсу на рівні 29,25 грн за долар шкодила національним товаровиробникам.Крім цього, у НБУ зрозуміли, що курс 29,25 грн за долар вже не відповідає очікуванням ринку: як населення, так і експортери та імпортери вже давно орієнтувалися на курс, що сформувався на готівковому ринку.

Щоправда, таке рішення Нацбанку спричинило спекуляції на ринку. Курс в обмінниках стрімко почав зростати. Трохи вгамувати спекулятивні настрої вдалося завдяки тому, що НБУ дозволив банкам збільшити пропозицію валюти на готівковому ринку, а також продавати безготівкову валюту.

Проте всі ці заходи не досягли бажаного ефекту, адже обмінники намагалися заробити гроші на панічних настроях населення та спекулятивному завищенні курсів валют. Тому Нацбанк вдався до нових заходів – заборонив обмінникам показувати курс валют на табло. А ще - зобов’язав небанківські обмінники мати системи відеонагляду, посилив вимоги до приміщень, у яких здійснюється купівля-продаж валюти, технічні вимоги до кас, а також посилив контроль за тим, як небанківські обмінники платять податки. Як результат – зниження курсу, а разом із цим і панічних настроїв.

Що буде з гривнею далі

Голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію на валютному ринку, заявив, що певна дестабілізація на ринку готівкової валюти в Україні має тимчасовий характер. Він упевнений: курс нестабільний через проблеми з підвезенням готівкової валюти в регіони.

Готівковий курс долара найближчим часом має відкотитись до позначки, близької до зафіксованого Нацбанком курсу на безготівковому ринку. Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив Василь Фурман, заступник голови Ради Національного Банку України.

«Якихось макроекономічних підстав, щоб готівкова гривня, як ми бачили на минулому тижні, послабилась, не було. Це було більше психологічний фактор з боку покупців, який розігнаний спекулятивно продавцями небанківських фінансових установ. Я переконаний в тому, що гривня посилиться. Сьогоднішній безготівковий курс, який зафіксований 36,6 (грн за дол. США - ред.), він є максимально наближений до ринкового. І готівкова гривня має плюс-мінус коливатись в цих межах», — пояснив Фурман.

Однак, до кінця року, на думку заступника голови ради НБУ, курс валют в Україні продовжить зростати.

«За 5 місяців війни ми надрукувати більше 25 млрд грн для фінансування державних видатків. Мінфіну треба шукати інші джерела фінансування. Тому що будь який друк гривні негативно впливає на інфляцію, на девальваційні очікування», — розповів Василь Фурман.