ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення

21.08.2022 17:00

Раймунд Йеле, керівник регіональних програм ФАО у Європі та Центральній Азії, здійснив свій перший візит до України з початку ескалації війни, щоб висловити готовність ФАО продовжувати надавати екстрену сільськогосподарську підтримку найбільш вразливим верствам населення та забезпечувати стійкість місцевого та світового постачання сільськогосподарської продукції.

Раймунд Йеле зазначив, що з 24 лютого ФАО збільшила свою спроможність і окрім програми реагування на надзвичайні ситуації, відновлює проєкти, які були розпочаті до війни. Він також наголосив на важливості своєчасного розв'язання проблем, пов’язаних із підтримкою критично важливого виробництва харчових продуктів і усунення порушень функціонування ланцюжків постачання агропродовольчої продукції.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну та тісно співпрацювати з урядом України, зокрема, з Міністерством аграрної політики та продовольства, місцевими адміністраціями, щоб забезпечити стабільність і розвиток сільського господарства в цей нелегкий для країни час, – зауважив Раймунд Йеле. – Діяльність ФАО в Україні зосереджена на наданні екстреної допомоги сільськогосподарським домогосподарствам, усуненні дефіциту зберігання, підтримці розвитку ланцюжків доданої вартості, адаптації до зміни клімату та боротьбі з деградацією ґрунтів».

Після початку війни ФАО розробила та оновила свій План швидкого реагування та закликає виділити 115,4 млн доларів США для надання підтримки майже 1 млн жителів сільської місцевості через надання сільськогосподарської допомоги та забезпечення продовольчої безпеки для тих, хто найбільше постраждав внаслідок війни. У межах цієї програми ФАО вже надала допомогу для 80 000 осіб у 13 областях України та продовжує надавати багатоцільову грошову допомогу для покриття основних потреб для понад 5 000 сімей у найбільш постраждалих регіонах на сході та півдні України.

Окрім цього, найближчим часом ФАО надаватиме корми для тварин, а також пілотуватиме програму з надання ваучерів для закупівлі необхідних матеріалів у сільськогосподарських цілях. Підтримка надаватиметься переміщеним особам та приймаючим сім’ям у сільській місцевості, а також найбільш незахищеним верствам населення.

На додаток до цих заходів, ФАО співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України над реалізацією Стратегії щодо підтримки зберігання зерна для вирішення поточного дефіциту зерносховищ в Україні з метою надання аграріям необхідного обладнання для зберігання зерна протягом 2022-2023 років. Це зміцнить продовольчу безпеку та захистить засоби до існування на побутовому та національному рівнях в Україні, а також забезпечить країни, що залежать від імпорту зерна, доступом до достатніх запасів зерна за прийнятною ціною.

«Спільно з Міністерством агрополітики ФАО впроваджує Стратегію щодо зберігання зернових, відповідно до якої ФАО планує забезпечити зберігання 4.07 млн тонн зерна, що становить 25% від загальнонаціональної потреби. Ми вже завершили тендер і визначаємо потенційних постачальників для закупівлі рукавів для зберігання зернових із допоміжним обладнанням, а також модульних зерносховищ, – додав П'єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні. – Однією з важливих вимог для отримання обладнання для тимчасового зберігання буде реєстрація в Державному аграрному реєстрі».

Завдяки тісній співпраці з урядом України та нашими партнерами, а також щедрим внескам від донорів, ФАО продовжуватиме надавати допомогу для збереження життя та засобів до існування по всій країні.