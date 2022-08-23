Как изменится курс доллара к 2023 году

23.08.2022 17:00

В нынешней ситуации сложно предсказать и прогнозировать вероятный курс доллара. После отмены контроля над продажей валюты ожидался резкий скачок последнего, но он так и не произошел. Курс доллара всегда интересовал людей. Это международная валюта, посредством которой происходят взаиморасчеты между большинства странами.

От положения доллара зависит финансовое положение многих европейских стран. Не так давно доллар значительно окреп, уровнявшись с евро, который долгое время на фондовом рынке оставался более надежной валютой. Отсюда и происходит следующая ситуация, когда и вкладчики, и инвесторы отслеживают только состояние дел на фондовом рынке. Впрочем, курс доллара беспокоит и обычных людей.

Что говорит министр социальной политики?

Если же считать результат по итогам 2022 года и до конца года, то доллар по-прежнему будет стоить столько же. Первый валютный прогноз был дан еще весной 2022 года – в первом полугодии доллар оценивался в 28 гривен. Но уже тогда некоторые аналитики не исключили, что в ближайшие месяцы национальная валюта может упасть.

Не исключено, что после лета объем валютных активов превысит полугодовой показатель. По данным аналитиков и экспертов, на эту сумму страна владеет резервами, то есть фактически находится в состоянии «профицита». А с учетом того, что запасы за последние 5 месяцев серьезно истощились, и финансовая подушка значительно ослабла, значит, и дальше будут происходить серьезные колебания курса национальной валюты.

На валютном рынке сейчас действует много факторов, которые могут оказать существенное влияние на курс гривны. Это может быть, например, новое ослабление доллара со стороны ФРС США, а также возможное дальнейшее усугубление мирового криза. Впрочем, специалисты ожидают, что на курсе гривны негативно скажется ослабление не столько из-за того, насколько сильны доллар и евро, сколько из-за возможной манипуляции фондовыми рынками.

Еще одним важным событием, которое может оказать серьезное влияние на валюту, является глобальный кризис. Предсказать курс доллара сейчас очень сложно. Зато намного проще перейти по bukmeker-expert.info/bukmekery/evropejskie/ и выбрать лучшую площадку для азартного времяпровождения. Вы гарантированно здесь найдете площадку, которая полностью удовлетворит ваши игровые потребности.

Что говорят финансовые аналитики?

В случае с Украиной, США готовы предоставить необходимую помощь, даже если страна не выполняет своих обязательств. Минфин Украины заверяет, что стране нужно 2 миллиарда долларов, чтобы преодолеть кризис. Но помощь может быть предоставлена только, если Украина вернет свой внешний долг в размере 3 миллиардов долларов. На это ответили высокопоставленные чины, отметив, что решение по дальнейшему развитию бизнеса в Украине и не будут связывать себя определенными обязательствами перед страной, которая не может выполнить внешние обязательства перед заемщиками.

В связи с этим, аналитики уверены, что дальнейшее положение дел будет оставаться как минимум стабильно тяжелым.

Есть предложение среди министров увеличить налоги, чтобы таким образом побороть назревший внутренний кризис, получить нужную денежную сумму для выполнения внешних обязательств. Также возможно увеличение цен на ЖКХ, продукты, что позволит собрать дополнительную денежную сумму, которая позволит стабилизировать ситуацию.

В общем, остается только следить за тем, как будут дальше развиваться события, потому аналитики и эксперты не решаются дать точный прогноз на ближайшее будущее.



