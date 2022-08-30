ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці

30.08.2022 13:00

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Японії надасть допомогу сільськогосподарським підприємствам (земельні угіддя яких не перевищують 50 гектарів) у забезпеченні насінням озимих та ярих культур. Підтримка спрямована на задоволення виробничих потреб під урожай 2023 року.

Кожен відібраний отримувач допомоги отримає по 2 000 кілограмів насіння озимої пшениці, що надаватиметься фасованою по 50 кілограмів. Загалом допомога буде надана 1 500 фермерам із таких областей: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська та Харківська.

Для отримання допомоги від ФАО необхідно зареєструватися через Google-форму https://bit.ly/3CwJSzU та завантажити сертифікат через форму, що підтверджує реєстрацію в Державному аграрному реєстрі (ДАР) https://www.dar.gov.ua/.

Кінцевий термін подання заявки 4 серпня 2022 року, 23:59 за київським часом.

Відбір буде здійснюватися за такими критеріями:

1. Сільськогосподарські підприємства, зареєстровані відповідно до законодавства України.

2. Малі підприємства з площею обробітку 20-50 га.

3. Малі підприємства, які здійснюють господарську діяльність більше 1 року.

4. Підприємства, зареєстровані в системі ДАР за посиланням https://www.dar.gov.ua/.

Перевага надаватиметься фермерам, які мають документально підтверджені збитки, завдані внаслідок бойових дій. Насіння потрібно буде самостійно забрати зі складів, визначених ФАО на території кожної області.

Не зможуть претендувати на допомогу:

· виробники з вертикальною системою управління (підприємства, які вирощують і переробляють сільськогосподарські культури);

· агрохолдинги, включаючи великі та багато малих підприємств, що займаються вирощуванням сільськогосподарських культур – асоціації виробників;

· підприємства, які отримують інші гранти або грошову допомогу від Програми гуманітарного реагування ФАО;

· підприємства, які отримують допомогу від інших державних чи регіональних програм підтримки, призначених для тих самих цілей;

· підприємства, які мають юридичні або податкові борги та діють менше одного року.

Зверніть увагу, що подання заявки не є гарантією отримання допомоги. Усі заявки будуть проаналізовані та відібрані відповідно до вищезазначених критеріїв. Відібрані отримувачі допомоги будуть проінформовані додатково (телефоном та/або електронною поштою).

Якщо у Вас є запитання чи відгуки, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном гарячої лінії: +38 099 090 7582; +38 068 318 0943 або за електронною поштою: [email protected]