Все рубрики раздела
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/2018
"Наполи" считается довольно крепким итальянским клубом, который всегда стремится к высшим строчкам в Серии А. Иногда неплохо команда выступает и в еврокубках, однако таковым нельзя назвать сезон 2017/2018. Неаполитанцы начали его в Лиге Чемпионов, но смогли занять только третью строчку в группе, которая позволяет выйти в Лигу Европы. Но даже с попаданием в более слабый турнир "аззури" не сумели добиться серьезных достижений – выбыли уже на стадии одной шестнадцатой финала. А перейдя на сайт для ставок онлайн 1xBet вы можете заключать пари на все будущие матчи команды.
Еврокубки для "Наполи" начались с жеребьевки, в которой им довольно сильно повезло, так как оппонентами стали:
● "Манчестер Сити", Англия.
● "Шахтер" Донецк, Украина.
● "Фейеноорд", Нидерланды.
В этом квартете был один явный лидер – команда из Англии. С "Шахтером", а тем более "Фейеноордом", неаполитанцы могли играть на равных, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Но, как показал розыгрыш, "Наполи" полностью провалился, выиграв лишь два матча из шести при четырех поражениях. Один раз получилось обыграть "Фейеноорд" и раз "Шахтер". В итоге получилось набрать всего шесть баллов. Если бы нидерландский клуб не провалился еще больше, добыв всего три очка, итальянская команда опустилась бы еще ниже. Однако шести очков хватило чтобы занять третью строчку и выйти в плей-офф Лиги Европы.
Матч Наполи в ЛЕ
В первой же игре соперником стал немецкий РБ Лейпциг. В том сезоне команда показывала отличную игру и обладала молодым талантливым поколением игроков. Кстати, на сайте для онлайн ставок 1xBet вы можете заключать свои пари на все будущие матчи этих команд.
И уже в первой игре РБ показал всю свою силу, выиграв со счетом 1:3. Единственный гол за "Наполи" забил Адам Уна, оставив клубу шансы на отыгрыш в ответной игре. И команда воспользовалась ним, выиграв второй матч со счетом 2:0 – по голу забили Петр Зелиньский и Лоренцо Инсинье. В результате, по сумме двух игр счет стал равным 3:3, но дальше прошел именно РБ по правилу выездного гола. Так для "Наполи" завершился тот сезон в еврокубках. С одной стороны, команда его полностью провалила, не сумев выиграть конкуренцию в группе Лиги Чемпионов и выбыв уже на одной шестнадцатой Лиги Европы. С другой же, команда достойно играла в ЛЕ и во второй игре сделала отличный камбэк, подарив болельщикам яркую игру.
Теги: казино, онлайн игра, ставки
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины17:00
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- В РФ назначили "куратора" для аннексированных территорий Украины13:00
- В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"12:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Рашисты нанесли массированный ракетаный удар по Запорожью09:00
- "Шахтер" минимально проиграл "Реалу" (ВИДЕО)08:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"17:00
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ15:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Экс-главарю НВФ "ДНР" сообщено о подозрении по двум статьям УК
- ВСУ освободили Торское на Донетчине
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ