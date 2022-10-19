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Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію
Завжди напередодні новорічних свят хочеться дива. Сьогодні кожен українець на свята загадує одне бажання на всіх – щоб настав мир і захисники повернулись додому, до своїх сімей.
Благодійний фонд “Крила України Нікополь” проводить Всеукраїнську акцію “Бойовий Миколай – всім дітям”. Головними завданнями акції є об’єднати всіх українців і зібрати подарунки дітям, які постраждали від війни та могли залишитися без батьківської опіки, а також створити чарівну атмосферу свята.
Напиши лист святому Миколаю, розкажи про свої мрії та бажання й обов’язково про те, чи був ти слухняним та відважним. Ми передамо листи святому Миколаю, а він обере найкращі та відправить подарунки тим, чиї листи йому сподобалися більше.
Також кожен дорослий може стати помічником святого Миколая та разом з нами виконати бажання та мрії дітей!
Також є перелік речей, які завжди потрібні кожній дитині: канцелярія, одяг, іграшки, спортінвентар, засоби гігієни, книги тощо.
Деталі акції на офіційній сторінці фонду - https://bit.ly/3CDk03O.
Долучайтесь до Всеукраїнської акції “Бойовий Миколай – всім дітям”, адже разом ми можемо більше!
Теги: благотворительность, акция, письмо, Святой Николай
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- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
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