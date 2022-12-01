Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP

01.12.2022 14:00

Позвольте себе немного роскоши и комфорта. Традиционную рабочую униформу талантливые стилисты превратили в настоящие украшения сезонных капсул модниц. Брендовый комбинезон уместен на свадьбе, в путешествии, на работе и в фитнес-зале. Чем удивляет новая коллекция онлайн-магазина INTERTOP?

Офисные варианты

Экстравагантная интерпретация классического делового костюма входит в моду. Бизнес-партнеры оценят стильную модель бренда A LOT стального цвета из экокожи. Функциональны комбинезоны с верхом в рубашечном стиле от ANDRE TAN и Armani Exchange. Для пятничного визита на работу подходит джинсовая модель с бриджами Colin’s.

Прогулочные комбинезоны

Фантазия дизайнеров безгранична. Бренды предлагают модели для разных сезонов, с брюками и шортами, капюшонами.

Обратите внимание на прогулочные комбинезоны в коллекции INTERTOP:

на флисе с капюшоном и молнией от ISSA Plus;

ироническая аллюзия H&M на баварский традиционный мужской костюм;

круизная модель с глубоким вырезом на спинке, ретро воротником и рукавами фонариком Gepur;

джинсовая модель для шопинга от Bimba Y Lola с рукавом-буф и укороченными брюками;

При выборе модели внимательно изучите размерную сетку: у комбинезона обязательная идеальная посадка по фигуре.

Комбинезоны для торжества и отпуска

Элегантные модели великолепно смотрятся на фоне экзотической природы и в семейных фото. Gepur разработал модель с анатомическими вытачками и соблазнительным вырезом декольте молочного и малинового оттенков. Яркие трансформеры от ISSA Plus эффектны в ярком тропическом освещении. Верх изделия – два автономных треугольных полотнища, которые можно завязывать как угодно.

Комбинезоны для фитнеса

Плотно облегают тело, не мешают двигаться. Спортивный комбинезон из бифлекса ощущается как вторая кожа: пропускает воздух, быстро впитывает влагу. В коллекции Nova Vega яркие модели украшены контрастными швами, которые выгодно подчеркивают подтянутый силуэт спортсменки. Стильная модель Zen Wear с фантазийными вырезами на спине выполнена из эластичного Soft Touch Cotton.

Горнолыжные комбинезоны

Спасают от снега и влаги, удобны во время скоростных спусков на лыжах и сноуборде. Модель The North Face с технологией DryVent 3L и водоотталкивающей обработкой DWR надежно защищает от влаги и ветра. Легкий утеплитель не прибавляет килограммы на селфи. Выбирайте модели из ярких тканей, чтобы фигуру было видно на фоне снега и скал.