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Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України реалізують програму забезпечення аграріїв засобами тимчасового зберігання зерна (зерновими рукавами). Завдяки підтримці урядів Канади, Японії та Minderoo Foundation, українські фермери отримають понад 30 000 зернових рукавів ємністю 200 тон кожен, що покриває 30 відсотків національного дефіциту зерносховищ.
У продовження цієї програми ФАО та Міністерство аграрної політики та продовольства розпочинають реєстрацію для розповсюдження 105 комплектів спеціальної техніки для завантаження та розвантаження зернових рукавів. Кожен комплект складається з одного завантажувача, одного розвантажувача та одного бункера-перевантажувача.
Реєстрація відбуватиметься у два етапи: перший етап присвячений реєстрації отримувачів обладнання; другий етап передбачає відбір кінцевих одержувачів обладнання за вибором сільськогосподарських виробників, що раніше отримали зернові рукави від ФАО.
Перший етап триватиме до 11 грудня і доступний через програму в Державному аграрному реєстрі (ДАР): «Отримання від ФАО техніки для завантаження рукавів для зберігання зерна».
У межах цього етапу можуть зареєструватись потенційні отримувачі (оператори) техніки, які готові на комерційній основі надавати послуги із завантаження та розвантаження зернових рукавів. У заявці потрібно вказати інформацію про наявну подібну техніку на балансі підприємства, область надання послуг та діапазон вартості послуг із завантаження-розвантаження рукавів.
Другий етап триватиме з 4 по 11 грудня, із назвою програми у ДАРі «Вибір отримувача техніки – надавача послуг із завантаження рукавів для зберігання зерна, отриманих від ФАО».
У межах цього етапу отримувачі зернових рукавів від ФАО можуть визначити від одного до трьох одержувачів техніки на основі офіційного списку компаній-операторів із першого етапу програми. Фермери, які нещодавно отримали зернові рукави від ФАО, зможуть визначити операторів, які, на їхню думку, повинні отримати обладнання, а також зазначити кількість рукавів для завантаження обраним оператором.
Для зручності сільгоспвиробників, на сайті Мінагрополітики та ДАР буде опубліковано перелік зареєстрованих у ДАРі компаній-операторів, які сільгоспвиробник може вказати як отримувачів необхідної техніки.
Теги: техника, регистрация, ООН, программа, сельское хозяйство, зерно, хранилище
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