Фея в белом халате

02.03.2017 09:20

Исповедь детского врача

Мариупольский детский врач Анна МАЛЫШКО при встрече с корреспондентом немного поскромничала. Говоря, что она «просто выполняет свою работу», Анна Максимовна не упомянула, что её работа - лечить детей. И лечить настолько хорошо, что избавленные от недуга малыши долго помнят «фею в белом халате». Даже став взрослыми, бывшие пациенты частенько набирают телефонный номер «феи» для того, чтобы поздравить с праздником или просто узнать, как дела.

Врачом стала случайно. Но предпосылки были с детства

- Анна Максимовна, вы, наверное, с самого детства мечтали стать врачом?

- Нет-нет! В детстве я и не думала о том, что когда-то стану медиком. Я мечтала о чём угодно, но только не о врачебной карьере - стать певицей, создать рок-группу, работать парикмахером, воспитателем в детском саду. Надо сказать, что маленьких детей любила всегда. Мне нравилось с ними возиться, нянчить их. Я обожала с мальчиками играть в машинки, в мяч. А девочек любила наряжать, расчёсывать их, делать им всякие причёски.

Мы с родителями жили в старом жилкоповском доме. Там был маленький дворик, в котором собирались по вечерам жильцы. Дети играли, мужчины резались в домино, женщины разговаривали. Все соседи знали, что мне можно спокойно поручить пригляд за малышом, чем и пользовались, иногда, честно сказать, даже слишком.

В то же время я легко и охотно ухаживала за своей больной бабушкой. У неё был сахарный диабет, она почти не вставала с постели. Я ей давала лекарства, делала уколы. Родители были целыми днями на работе, и забота о бабушке целиком лежала на мне. Мне примерно лет девять было, когда соседка-медсестра показала, как делать укол внутримышечно. Я очень быстро научилась, и стала сама делать уколы бабушке. Тогда ещё не было одноразовых шприцов, и я сама стерилизовала шприц. Делала это в кастрюльке из нержавейки, потому что у нас не было специального медицинского бокса, в котором по правилам нужно было стерилизовать шприцы.

Уколы я делала при необходимости и маме, и папе, и соседям. Все говорили, что у меня очень лёгкая рука, и из меня получится хорошая медсестра. Но я эти слова не принимал всерьёз.

- Другими словами, вы с детства больше думали о других, чем о себе. У вас, наверное, оставалось мало времени на собственные развлечения?

- У меня, действительно, было не очень много свободного времени. Ведь я ещё училась в музыкальной школе по классу «фортепиано», а позже стала учиться играть на гитаре. Кроме того, я была записана в школьный театральный кружок и участвовала во всех постановках. Но я успевала и погулять, и поиграть с друзьями. Хотя больше всего я любила читать. И книгам посвящала почти всё своё свободное время.

То, что я ухаживала за бабушкой и приглядывала за соседскими малышами, я не воспринимала, как обязанность. Тогда было такое время, что люди друг другу помогали. И никто не относился к этому как к подвигу.

- Когда же вы решили стать врачом?

- Как бы не невероятно это ни звучало, но это произошло случайно. В медицинский институт собиралась поступать моя подруга. Она готовилась к поступлению заранее, даже занималась с репетитором по химии. После окончания школы она уговорила меня поехать с ней в Донецк. Поскольку я находилась в «подвешенном» состоянии, не решив, в какой вуз мне подать документы, я согласилась составить компанию подруге и вместе с ней поступать в медицинский. Мы обе провалились и вернулись домой. Как выяснилось, надо было иметь не менее года практики в больнице. Я устроилась санитаркой и, проработав год, поступила в мединститут на следующий год. Надо сказать, что после своего неудавшегося поступления в первый раз, я уже для себя твёрдо решила стать медиком. И работа в течение года в больнице меня в этом решении укрепила. Меня буквально завораживал вид врачей в белых халатах.

- А подруга тоже поступила вместе с вами?

- Нет, подруга не захотела терять год и сразу же отнесла документы в Ждановский металлургический институт. Стала инженером.

Фея - помощница Айболита

- Не спрашиваю, почему именно педиатр… Как я понимаю, это связано с вашей любовью к детям, которая дала себе знать очень рано?

- Да, это так. Мне одинаково жалко всех больных людей - и взрослых, и детей. Ведь болезнь отнимает силы, красоту, ворует какие-то кусочки жизни. Кроме того, часто болезнь сопряжена с болью. И если взрослый человек хотя бы понимает, в чём дело, понимает, что надо делать, чтобы облегчить боль, может себя отвлечь, то маленький ребёнок ничего этого не может. Он не может понять, почему ему приходится терпеть боль, не умеет своими силами её облегчить, ведь он даже не сумеет выпить обезболивающий препарат, потому что ничего не знает. Когда мучается больной малыш, это очень тяжело видеть. Хочется сделать всё возможное, чтобы облегчить его состояние.

- С детьми труднее работать, чем со взрослыми?

- С детьми труднее, и намного труднее. Со взрослым пациентом врач разговаривает как с равным. Задаёт вопросы, выслушивает ответы, осматривает, делает назначения. С ребёнком такой номер не проходит. Каждый маленький пациент - отдельная история. Здесь надо уметь «настроиться» на малыша. Где-то общаться в игровой форме, где-то - шутя, где-то - строго, где-то - призвав на помощь сказку. Малыш плачет, капризничает, боится. Его пугает всё - мой белый халат, блеск инструментов, прохлада фонендоскопа. Ребёнок боится боли, которую ему может нанести человек в белом халате.

- Как вам удаётся найти понимание у маленьких пациентов?

- Я стараюсь малыша «заговорить». Например, напоминаю ему про сказку об Айболите. Напоминаю ему, как Айболит лечил лису, барбоса, зайчика… Говорю: «У Айболита есть много помощников. Ведь он один не может всех вылечить. Его помощниц называют феями, и они работают детскими врачами. Так что ты не должен меня бояться: ведь я Фея, помощница Айболита…». Однажды одна мама, которая водила ко мне вначале своего старшего сына, потом - младшего, рассказала, что её дети зовут меня «Фея, которая помогает Айболиту». Было очень забавно и приятно такое услышать. Мальчики те уже выросли, старший приводит ко мне своего двухлетнего первенца.

Формула счастья работает абсолютно

- Наверное, приходится прорабатывать много информации, чтобы расти в профессиональном плане?

- Я стараюсь читать новую литературу, журналы, Интернет. К тому же в работе много бумажной рутины. Приходится часто засиживаться до поздней ночи. Женщине в медицине тяжело - катастрофически не хватает времени.

- Ваши близкие относятся с пониманием к тому, что их мама - настолько занятый человек?

- Мой супруг - мой самый большой и самый близкий друг. Он всегда меня понимает, всегда поддерживает, всегда помогает. Все домашние дела мы делаем вместе. Дочка учится в медуниверситете в Харькове на стоматолога. Мне приятно, что она выбрала профессию врача, но я ей стараюсь объяснить, что быть врачом - это трудное и ответственное дело.

- Можете ли вы сказать, что ваша женская судьба сложилась счастливо?

- Конечно! У меня абсолютно работает классическая формула счастья. Утром я с радостью иду на работу, вечером - с удовольствием возвращаюсь домой. Я любима самым лучшим на свете мужчиной. Я обожаю свою работу, мои пациенты отвечают мне взаимностью. Нередко малыши, уже ставшие большими, звонят, чтобы посоветоваться или поздравить меня с каким-нибудь праздником, или просто поинтересоваться, как мои дела. Это очень приятно. И разве это не счастье?!

Записала Марина ЛИТВИНОВА.

Фото из семенного архива Анны МАЛЫШКО.