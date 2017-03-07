Низький гемоглобін: які продукти треба їсти

07.03.2017 18:00

Зниження гемоглобіну призводить до запаморочення, сонливості, задишки, слабкості, і, в цілому, до погіршення стану організму.Що потрібно вживати, щоб запобігти анемії та підвищити гемоглобін.

Буряк

Один з продуктів, який містить велику кількість гемоглобіну. Його можна вживати як в сирому, так і вареному вигляді. Завдяки буряку, кров збагачується киснем активізуючи процес роботи червоних клітин в організмі.

Червоне вино

Варто пам'ятати, що напоєм не рекомендується зловживати, щоб не викликати зворотної реакції. Пийте за вечерею не більше одного келиха червоного натурального вина.

Груша

Лікарі рекомендують цей фрукт для профілактики анемії. При цьому, груша не тільки підвищує гемоглобін, але і налагоджує в організмі процес концентрації залізовмісного білка.

Мед

В цілому, мед дуже корисний для організму, не тільки для підвищення гемоглобіну, але він ще лікує безліч захворювань. Вживайте щодня по чайній ложці меду.