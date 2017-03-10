Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого

10.03.2017 12:51

Сон — жизненно важный для организма процесс, который помогает восстанавливаться после трудового дня. Сколько времени нужно ему уделять? В чём заключается разница между мужской и женской потребностью в отдыхе? Об этом дальше в статье.

Сложность функционирования женского мозга обуславливает необходимость в дополнительном отдыхе. Джим Хорн, профессор Университета Лафборо в Англии, говорит: «У женщин нехватка сна прочно ассоциируется с высоким уровнем психологической нагрузки, а также со значительным чувством незащищенности, депрессии и злобы. У мужчин подобная связь отсутствует».

Сколько же нужно спать человеку? Привычные восемь часов сна за ночь подходят далеко не всем — для большинства людей семи часов бывает вполне достаточно. Тем не менее профессор Хорн напоминает, что женский мозг «имеет отличную от мужской, более сложную структуру, поэтому его потребность в сне немного выше».

По сравнению с мужчинами, женщины более склонны к мультизадачности и используют свой мозг в усиленном режиме. Соответственно, им для восстановления требуется больше времени, а сон, как не что иное, это восстановление обеспечивает.

На вопрос, во сколько нужно ложиться спать, каждый отвечает сам. Рекомендованное время отхода ко сну — примерно половина одиннадцатого. Так ты сможешь захватить самый полезный «сон красоты», который длится только до полуночи и отражается на состоянии твоего организма весь следующий день.

Профессор Хорн отмечает, что мужчинам, работа которых связана с принятием множественных решений, также может потребоваться избыточное количество сна. Но даже в этом случае у женщины необходимость в отдыхе будет больше.