Гипертония: ученые определили причину болезни

11.03.2017 17:04

Ученые заявили о том, что причиной развития гипертонии – стойкого повышения артериального давления - может быть стресс, который был перенесен человеком в раннем возрасте, и связанные с ним изменения кровотока мозга. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Experimental Physiology, пишет zn.ua.

В ходе исследования ученые наблюдали за двумя группами крыс. У первой категории грызунов взросление проходило спокойно, в то время как представители второй группы пережили нервное потрясение в раннем возрасте.

В дальнейшем для крыс второй группы были характерны "метаморфозы" в активности головного мозга, а также измененный кровоток в некоторых артериях. Префронтальная кора у этих животных отличалась несколько меньшей активностью, в то время как район гипоталамуса, наоборот, показывал повышенную активность. У представителей контрольной группы ученые не фиксировали подобных изменений.

По мнению исследователей, полученные ими выводы позволят лучше противостоять гипертонии у людей.





