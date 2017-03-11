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Гипертония: ученые определили причину болезни
Ученые заявили о том, что причиной развития гипертонии – стойкого повышения артериального давления - может быть стресс, который был перенесен человеком в раннем возрасте, и связанные с ним изменения кровотока мозга. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Experimental Physiology, пишет zn.ua.
В ходе исследования ученые наблюдали за двумя группами крыс. У первой категории грызунов взросление проходило спокойно, в то время как представители второй группы пережили нервное потрясение в раннем возрасте.
В дальнейшем для крыс второй группы были характерны "метаморфозы" в активности головного мозга, а также измененный кровоток в некоторых артериях. Префронтальная кора у этих животных отличалась несколько меньшей активностью, в то время как район гипоталамуса, наоборот, показывал повышенную активность. У представителей контрольной группы ученые не фиксировали подобных изменений.
По мнению исследователей, полученные ими выводы позволят лучше противостоять гипертонии у людей.
Фото: serdcemed.ru
Теги: Донбасс, здоровье, гипертония, причины, ученые
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