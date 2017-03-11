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Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт
Несмотря на то, что прополис известен с начала времен, современная медицина продолжает открывать всё новые и новые его свойства. А употреблять этот продукт можно самыми различными способами: просто разжевывая, добавляя в молоко (отлично лечит кашель) или в виде спиртовой настойки наружно и внутрь.
Лечебные свойства настойки прополиса
При внутреннем приеме настойка прополиса способствует укреплению иммунитета, снимает воспалительные процессы, действует как антиоксидант. Спектр действия при наружном применении еще шире: обеззараживает и заживляет раны, регенерирует кожу, обезболивает, убивает грибок.
Врачи назначают препарат при самых различных состояниях и заболеваниях: для лечения тонзиллита, фарингита, синусита, отита, при трахеите, бронхите, пневмонии, для устранения вирусной инфекции (грипп, герпес), при всех стоматологических патологиях, в гинекологии при эрозии шейки матки и даже для лечения желудочных заболеваний.
Чаще всего применяют 10%-ю настойку прополиса. Удобнее всего препарат приобрести в аптеке (стоит он копейки, а пузырька емкостью 25 мл хватит надолго), но можно приготовить и самостоятельно.
КАК ПРИМЕНЯТЬ НАСТОЙКУ ПРОПОЛИСА
1. При фарингите и тонзиллите полощите горло на настойкой, разбавленной физ. раствором в пропорции 1 : 10.
2. С такой же концентрацией нужно готовить раствор для полоскания полости рта при стоматологических заболеваниях.
3. При синусите и гайморите: закапывание и промывание носа разбавленной настойкой прополиса в пропорции, указанной выше.
4. При отите помести в ухо смоченный в препарате ватный тампон. Если процедуру проводишь ребенку, настойку нужно разбавить теплой кипяченой водой в соотношении 1 : 1. Взрослым также можно закапывать в каждое ухо по 2 капли настойки 5%-й концентрации до полного выздоровления.
5. Ингаляции с настойкой прополиса (в расчете 1 капля настойки на 5 мл физ. раствора) применяют при заболеваниях дыхательных путей. Приготовленную жидкость нужно залить в ингалятор.
6. Как общеукрепляющее средство: 15–20 капель настойки растворить в ложке молока или воды и пить за 30 минут до еды.
7. Для лечения желудочных заболеваний 15–20 капель настойки нужно разбавить в 100 мл теплой воды и пить за 30 минут до еды.
8. Повреждения кожи, раны, герпетические высыпания, грибковое поражение стоп и ногтей, перхоть лечат неразбавленным препаратом посредством повязок, примочек или смазыванием.
При всём положительном влиянии прополиса на человеческий организм за постановкой точного диагноза и назначением лечения следует всё-таки обращаться к врачу!
Прополис противопоказан людям с аллергией на продукты пчеловодства. Детям, беременным женщинам и автомобилистам, употребление лекарства на спиртовой основе внутрь также противопоказано (можно использовать только наружно). Из-за высокого риска аллергических реакций малышей до 3 лет вообще не рекомендуют лечить любыми препаратами на основе прополиса.
Если из перечисленных противопоказаний настойки из прополиса ни одно к вам не относится и вы хорошо переносите употребление этого продукта, без всяких реакций, то смело можете приступать к лечению своего организма удивительно целебным настоем из прополиса. Ведь спектр его положительного воздействия насколько широк, что может, вылечит вас от абсолютно разных заболеваний и избавить от проблем со здоровьем, пишет "В ритме жизни".
Фото: vrutmilife.com
Теги: Донбасс, здоровье, бактерии, вирусы, лечение, грибок, прополис
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