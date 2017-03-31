Все рубрики раздела
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней
Предлагаем ознакомиться с лучшими антибиотиками, которые создала сама природа.
1. Хрен
Корень хрена содержит горчичное масло и энзим. При растирании корня оба вещества объединяются под воздействием кислорода и образуют аллиловое горчичное масло.
Это и есть сильный природный антибиотик, который борется с бактериями полости рта, носа, глотки.
При трахеитах, бронхитах, затяжном кашле: смешать 1ст. л. тертого хрена с 3 ст.л. меда и дать настояться. Ежедневно съедать по 1ч.л. 5 раз в день, масса должна растворяться во рту.
При циститах, уретритах: 1ст.л. тертого хрена залейте 1 стаканом кипятка, накройте на 5 мин. Ежедневно выпивайте 3-4 стакана такого чая.
2. Клюква
Ягода действует по принципу мощного антибиотика и противовирусного вещества, очищая мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов.
Клюква и брусника незаменимы для лечения простуды. Это просто уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. К тому же они обладают мочегонным и противовоспалительным действием.
Приготовление морса: Растереть ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст.л. смеси залить 0,5 литрами теплой воды. Полезный напиток готов!
3. Чеснок
Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей. Он снижает артериальное давление и препятствует развитию тромбов. Чеснок обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, благодаря которым организм очищается от вредных веществ.
В одном зубчике чеснока содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают уровень «плохого» холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер (причина язвы желудка), «выводят» глистов и т.д.
Чесночный ликер от ста болезней.
В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели. Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем процедить и перелить в темную бутылку.
Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день в течении месяца.
Чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских болезней и воспалений. Мягко очищает весь организм от вредных отложений.
4. Базилик
Базилик — отличный природный антибиотик. Благодаря своим дезинфицирующим, бактерицидным свойствам защищает организм от многих инфекций.
Ангина.
Залейте 4 ч. ложки измельченных листьев 250 мл кипящей воды, кипятите 20 мин., остудите, процедите и полощите теплым отваром горло 2-3 раза в день.
Конъюнктивит, воспалении век.
Залейте 2 ст. ложки базилика 500 мл кипятка, настаивайте до остывания, процедите. Делайте примочки на глаза и принимайте внутрь по полстакана до еды 2-3 раза в день.
При головной боли.
Базилик, шалфей и мелиссу смешайте поровну, залейте 1 ч. ложку смеси 200 мл кипятка, настаивайте 20 мин., процедите, добавьте 1 ч.ложку меда, выпейте маленькими глотками. Через 30 мин. все пройдет. Этот настой также успокаивает и избавляет от повышенной тревожности.
5. Голубика
В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления. Голубика действует так же, как антибиотики, блокируя бактерии в мочевых путях, помогая таким образом избежать развития инфекции.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, здоровье, природа, антибиотик
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор22:41
- В Марьинке задержали "героиню" пропагандистского сюжета РосСМИ22:22
- За день боевики 15 раз нарушили решим "тишины" на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб21:50
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый21:04
- Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине19:29
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье19:06
- Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)18:15
- В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП15:25
- В 2016 году на переселенцах Пенсионный фонд сэкономил 13,5 млрд грн15:05
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В апреле украинцы станут свидетелями трех необычных астрономических явлений09:55
- Пенсии по-новому: названа главная проблема09:42
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- У НАБУ перевірять, чи причетне керівництво Нацбанку до переведення мільярдів гривень за кордон09:20
- Новый израильско-украинский клип набрал 5 млн просмотров в YouTube09:00
- Пограничники не пустили в Украину известную российскую юмористку08:46
- Эксперт рассказал, как Москва опять обманула украинцев08:23
- Умер известный украинский шоумен08:10
- Луценко відмовляється від контрольної функції ГПУ над НАБУ07:57
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине
- На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье