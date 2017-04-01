Главная / Новости / Статьи / Будь здоров! / Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
01.04.2017 20:24
Если у вас резко повысилось давление, вам поможет правильное дыхание. Всего-навсего в течение 2-3 минут при каждом выдохе надо задержать дыхание на 7-9 секунд. Так просто можно снизить давление на 30 единиц.
Фото: vrutmilife.com
Теги: Донбасс, здоровье, давление, таблетки
Читайте также:
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор22:41
- В Марьинке задержали "героиню" пропагандистского сюжета РосСМИ22:22
- За день боевики 15 раз нарушили решим "тишины" на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб21:50
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый21:04
- Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине19:29
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье19:06
- Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)18:15
- В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП15:25
- В 2016 году на переселенцах Пенсионный фонд сэкономил 13,5 млрд грн15:05
- 4 из 5 украинских пенсионеров получают минимальную сумму10:31
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В апреле украинцы станут свидетелями трех необычных астрономических явлений09:55
- Пенсии по-новому: названа главная проблема09:42
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- У НАБУ перевірять, чи причетне керівництво Нацбанку до переведення мільярдів гривень за кордон09:20
- Новый израильско-украинский клип набрал 5 млн просмотров в YouTube09:00
- Пограничники не пустили в Украину известную российскую юмористку08:46
- Эксперт рассказал, как Москва опять обманула украинцев08:23
- Умер известный украинский шоумен08:10
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине
- На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье