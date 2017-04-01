Как остановить кровотечение за 10 секунд

01.04.2017 10:47

Это может произойти когда угодно: во время приготовления пищи, работ в саду, ремонта или на пикнике… Порез — штука не смертельная, конечно, но очень неприятная.

Первое, что приходит на ум, — это скорее найти что-то подходящее, чем можно перевязать рану. Но даже в этом случае кровь будет продолжать течь. «Так Просто!» знает натуральное средство для мгновенной остановки кровотечения.

Обычная паприка обладает невероятными коагуляционными свойствами (способностью свертывать кровь). Эту специю можно найти на любой кухне.