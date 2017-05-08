Эти продукты восстанавливают кости, зрение и улучшают память на 70%!

08.05.2017 22:45

Представляем вам 15 различных натуральных ингредиентов, которые помогут улучшить вашу память, восстановить кости, улучшить зрение, повысить мозговую активность и общее состояние иммунной системы.

Ценно то, что все эти натуральные ингредиенты недороги по сравнению с обычными лекарствами и процедурами. При этом они работают гораздо эффективнее, чем все остальное на рынке. Вполне вероятно, что эти продукты уже есть у вас дома. Сообщает http://newsgood.com.ua/

Розмарин

Эта специя является одним из самых мощных ингредиентов для восстановления памяти и улучшения концентрации. Она имеет химический состав, который увеличивает общую производительность мозга. Кроме того, он потрясающе пахнет и просто незаменим в некоторых блюдах.

Свекла

Свекла улучшает кровообращение в нашем мозге и теле.

Яйца

Яйца содержат в своем составе полезные для нашего мозга вещества, с помощью которых способны обострить память.

Рыба

Омега-3 жирные кислоты необходимы для правильного функционирования мозга и других органов тела.

Авокадо

Авокадо также увеличивает приток крови в тело и мозг.

Клюква

Клюква содержит максимальное количество антиоксидантов, которые защищают мозг от старения.

Лук

Улучшает память. Приносит больше всего пользы, если употреблять его сырым.

Цельные зерна

Цельнозерновые продукты богаты Омега-3 жирными кислотами, сложными углеводами и клетчаткой, которые поддерживают здоровье нашего мозга.

Томат

В помидорах много ликопина, который защищает клетки мозга от повреждения свободными радикалами.

Зеленый чай

Этот напиток улучшает память и повышает умственные способности. Рекомендуется принимать по 2-3 стакана в день для улучшения концентрации внимания, когнитивных функций и электрических соединений в головном мозге.

Темный шоколад

Натуральный шоколад содержит антиоксиданты и кофеин, который увеличивает концентрацию и память. Врачи рекомендуют съедать 1-2 дольки темного шоколада ежедневно.

Тыква сквош

Это не самый популярный для нас овощ, но он отлично подходит для улучшения памяти! Он наполнен витамином B12 и фолиевой кислотой (100 г этой тыквы содержат 14% дневной нормы фолиевой кислоты), которая защищает головной мозг от травм.

Орехи

Орехи увеличивают приток кислорода и содержат питательные вещества и омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют кровеносные сосуды головного мозга.

Куркума

Куркумин препятствует воспалению и увеличивает память.

Яблоки

Яблоки содержат массу полезных веществ и микроэлементов, которые необходимы для поддержания тела и головного мозга в форме.

Помимо улучшения зрения, костей и здоровья мозга, эти продукты также укрепят общее состояние здоровья, если вы будете добавлять их в свой ежедневный рацион.