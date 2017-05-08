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Эти продукты восстанавливают кости, зрение и улучшают память на 70%!
08.05.2017 22:45
Представляем вам 15 различных натуральных ингредиентов, которые помогут улучшить вашу память, восстановить кости, улучшить зрение, повысить мозговую активность и общее состояние иммунной системы.
Ценно то, что все эти натуральные ингредиенты недороги по сравнению с обычными лекарствами и процедурами. При этом они работают гораздо эффективнее, чем все остальное на рынке. Вполне вероятно, что эти продукты уже есть у вас дома. Сообщает http://newsgood.com.ua/
Розмарин
Эта специя является одним из самых мощных ингредиентов для восстановления памяти и улучшения концентрации. Она имеет химический состав, который увеличивает общую производительность мозга. Кроме того, он потрясающе пахнет и просто незаменим в некоторых блюдах.
Свекла
Свекла улучшает кровообращение в нашем мозге и теле.
Яйца
Яйца содержат в своем составе полезные для нашего мозга вещества, с помощью которых способны обострить память.
Рыба
Омега-3 жирные кислоты необходимы для правильного функционирования мозга и других органов тела.
Авокадо
Авокадо также увеличивает приток крови в тело и мозг.
Клюква
Клюква содержит максимальное количество антиоксидантов, которые защищают мозг от старения.
Лук
Улучшает память. Приносит больше всего пользы, если употреблять его сырым.
Цельные зерна
Цельнозерновые продукты богаты Омега-3 жирными кислотами, сложными углеводами и клетчаткой, которые поддерживают здоровье нашего мозга.
Томат
В помидорах много ликопина, который защищает клетки мозга от повреждения свободными радикалами.
Зеленый чай
Этот напиток улучшает память и повышает умственные способности. Рекомендуется принимать по 2-3 стакана в день для улучшения концентрации внимания, когнитивных функций и электрических соединений в головном мозге.
Темный шоколад
Натуральный шоколад содержит антиоксиданты и кофеин, который увеличивает концентрацию и память. Врачи рекомендуют съедать 1-2 дольки темного шоколада ежедневно.
Тыква сквош
Это не самый популярный для нас овощ, но он отлично подходит для улучшения памяти! Он наполнен витамином B12 и фолиевой кислотой (100 г этой тыквы содержат 14% дневной нормы фолиевой кислоты), которая защищает головной мозг от травм.
Орехи
Орехи увеличивают приток кислорода и содержат питательные вещества и омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют кровеносные сосуды головного мозга.
Куркума
Куркумин препятствует воспалению и увеличивает память.
Яблоки
Яблоки содержат массу полезных веществ и микроэлементов, которые необходимы для поддержания тела и головного мозга в форме.
Помимо улучшения зрения, костей и здоровья мозга, эти продукты также укрепят общее состояние здоровья, если вы будете добавлять их в свой ежедневный рацион.
Источник: http://goruzont.blogspot.com
Теги: Донбасс, здоровье, зрение, память, продукты
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