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КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ ПОВТОРНО

11.05.2017 20:10
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КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ ПОВТОРНО

Даже самые полезные продукты могут потерять свои свойства при повторном разогревании. Чтобы пища из полезной не превратилась во вредную, помните, какие продукты ни в коем случае не стоит разогревать повторно. 

1. Сельдерей очень полезен как для здоровья, так и для фигуры. Очень часто его добавляют в супы или пюре. Но полезен он ровно до того момента, как остынет. Сельдерей содержит нитраты, которые при повторном разогревании становятся нитритами и канцерогенами, которые приводят к образованию опухолей. 

2. Грибы и так непростой продукт, так как не у всех организм их усваивает. А вот при повторном нагревании они становятся откровенно вредными, так как входящий в их состав белок изменяет свою структуру. 

3. Яйца при повторном нагревании становятся так же, как и грибы, токсичны из-за изменения структуры белка. 

4. Картофель при вторичной обработке может вызывать ботулизм, особенно если разогревать его в фольге. При повторном нагревании происходит изменение вторичную структуры крахмала, потому картофель лучше есть свежеприготовленным. Также стоит отказаться от фаст-фуда. 

5. Курятину также лучше не разогревать. Из-за изменения структуры белка систематическое потребление повторно разогретой курицы может стать причиной гастрита и других заболевания ЖКТ.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, советы, продукты
 
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