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Чем опасны бананы

15.05.2017 07:47
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Чем опасны бананы

Несмотря на свое тропическое происхождение банан давно стал одним из самых любимых фруктов.

Сладкая душистая мякоть сортов, поставляемых на отечественный рынок, не нуждается в тепловой обработке и уже готова к употреблению. Ее можно есть просто так или добавлять в каши, фруктовые салаты, мороженое, выпечку, всевозможные десерты. Банан придает блюду особо нежный и притягательный вкус.

 

Польза бананов

Мякоть банана богата витаминами группы В, А, Е, РР, С и целым комплексом микроэлементов. Среди них цинк, медь, калий, магний, кальций, железо и др. Этот волшебный фрукт помогает справиться с пониженным настроением, улучшает работу печени и почек. Из-за высокого содержания железа бананы особо рекомендуются тем, кто страдает железодефицитной анемией.

Эти фрукты прекрасно помогают справиться с разными проблемами пищеварения: улучшают перистальтику кишечника, лечат запоры, помогают устранить изжогу и пр. Периодически баловать себя бананами рекомендуется и тем, кто страдает от депрессии, плохо спит или чувствует нервозность. Этот фрукт влияет на выработку серотонина, который дает нам ощущение спокойствия и счастья. При стольких положительных качествах не лишены бананы и некоторых изъянов.

 

Чем опасны бананы

Самую главную опасность бананы представляют для людей с больными сосудами и сердцем. Дело в том, что банановая мякоть адсорбирует жидкость и выводит из организма много воды. Злоупотребление бананами может привести к загустению крови и впоследствии — к образованию тромбов в сосудах. Особенно осторожными нужно быть пациентам с ишемической болезнью сердца и тромбофлебитом. Если в прошлом у человека уже были инфаркт или инсульт, бананы вообще лучше заменить на более легкие для организма яблоки и груши.

Не меньшую опасность представляет это лакомство и для малышей. Пищеварительная система детей до 3-х лет может очень тяжело воспринимать такую непривычную пищу. В итоге ребенок будет страдать от диареи, коликов и метеоризма. В самом нежном возрасте возможно даже отравление.

Также не стоит забывать, что в бананах очень много калия. Если слишком ими увлекаться, можно заработать гипервитаминоз. Для взрослых это состояние не так страшно, как для детей. Малыши с переизбытком этого элемента могут заболеть желтухой или гемолитической анемией.

Также не стоит забывать, что у бананов очень высокий гликемический индекс. Тем, кто болеет сахарным диабетом, страдает избыточным весом и сидит на диете, стоит максимально ограничить употребление бананов. От них сильно поправляются. А вот мужчинам, желающим получить заряд энергии перед силовой тренировкой, съесть кусочек банана — самое то!

 

Источник: mirkrasoty.life 



Теги: Донбасс, опасность, польза, вред, фрукты, банан
 
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